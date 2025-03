Pai de André Fernandes canta para Bolsonaro

Foto: Reprodução/Rede sociais Após ato pró-anistia com Bolsonaro, Alcides Fernandes canta em churrasco com o ex-presidente

Após ato convocado pelo ex-presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), em manifestação pela anistia dos envolvidos no 8 de janeiro nesse domingo, 16, na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, aliados estiveram presentes em um churrasco mais exclusivo.

Entre os convidados estava o pai do deputado federal André Fernandes (PL), o deputado estadual Alcides Fernandes (PL), que cantou durante o encontro. Entoando uma canção improvisada que dizia “então volta, volta, capitão”, o parlamentar se apresentou na roda de pessoas de forma descontraída.

André Fernandes também estava na ocasião e compartilhou o momento por meio dos stories na rede social Instagram.

“Traga de volta nosso capitão, ninguém suporta tanta taxação. Volta, volta capitão. A nação está afundando, o povo está clamando. Volta, capitão”, aparece na letra da canção entoada pelo parlamentar.

A manifestação foi realizada em defesa dos envolvidos nos atos do 8 de janeiro de 2023, quando eleitores de Bolsonaro depredaram as sedes dos Três Poderes, em Brasília.

Ato pró-anistia de Bolsonaro

Em quarto ato após deixar a Presidência, Bolsonaro reuniu cerca de 30 mil pessoas, conforme levantamento do Datafolha. O cálculo foi realizado com base em imagens aéreas tiradas às 11h10min, mais de uma hora depois de iniciar o evento, durante discurso do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos).

O número diverge de outros cálculos, como a estimativa feita pelo “Monitor do debate político”, do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento (Cebrap), coordenado por Pablo Ortellado e Márcio Moretto, da Universidade de São Paulo, além da ONG in Common, que aponta a presença de 18,3 mil pessoas na manifestação.

Já a Polícia Militar do Rio de Janeiro (PMERJ) divulgou que 400 mil apoiadores teriam aderido ao ato, mas não explicou como chegou ao número de participantes.