Primeira-dama Lia Freitas despista sobre candidatura

Foto: Samuel Setubal Primeira-dama, Lia Freitas (PT)

A primeira-dama do Ceará, Lia Freitas (PT), evitou falar se teria ou não a intenção de se candidatar para algum cargo nas eleições gerais de 2026. "O futuro a Deus pertence, esse ano a gente não fala sobre esse assunto", disse Lia. Ela participou do programa O POVO da Tarde, da rádio O POVO CBN, nesta segunda-feira, 17.

"A gente só tem muito a trabalhar para nossos cearenses". Pela Constituição, Lia não tem permissão para se candidatar a cargo eletivo por ser cônjuge do governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT). A Constituição define que o cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins, até o segundo grau ou por adoção, do chefe do Executivo em qualquer instância, são considerados inelegíveis.

A primeira-dama também falou sobre o encontro de militantes petistas que ocorreu no sábado, 15, para formação de um coletivo dentro do partido com forte alinhamento com as gestões capitaneadas por Elmano de Freitas, governador do Ceará, e Evandro Leitão (PT), prefeito de Fortaleza.

Segundo a primeira-dama, a reunião discutiu os desafios do partido para o ano de 2025. Ela afirma que sua presença no evento tinha o objetivo de "honrar" e "fortalecer" o bloco. "A gente estava discutindo quais eram os nossos desafios para esse ano de 2025. O nosso papel lá foi para gente poder fortalecer realmente essa frente junto à necessidade", diz Lia Freitas.

O encontro ocorreu no Hotel Amuarama, em Fortaleza, e teve a presença de vários parlamentares, como a senadora Augusta Brito, o deputado federal José Airton e os deputados estaduais Missias do MST, Guilherme Sampaio e o recém-empossado Acrísio Sena. No mesmo dia, bloco da deputada Luizianne Lins (PT) também se reuniu em outro ponto da cidade.(Mariana Lopes)