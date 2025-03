Sarto critica gestões petistas e provoca reação de aliados de Evandro e Elmano

Foto: Reprodução/Instagram: José Sarto JOSÉ Sarto (PDT), ex-prefeito de Fortaleza

"Chegou a hora de desmascarar a mentira do PT sobre as contas da Prefeitura de Fortaleza": foi assim que o ex-prefeito José Sarto (PDT) iniciou publicação nas redes sociais, neste domingo, 16, em que faz ataques ao Partido dos Trabalhadores com críticas as gestões do prefeito Evandro Leitão, do governador Elmano de Freitas e do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, todos filiados à sigla.

"Fortalezenses, o PT tem se notabilizado pela mentira. Prometeram picanha e cerveja e entregaram uma inflação que assusta o brasileiro no supermercado. Prometeram um Ceará três vezes mais forte e entregaram o estado mais violento do Brasil. Em Fortaleza, o prefeito prometeu isentar em 50% o IPVA das motos, mas o boleto chegou sem desconto", declara Sarto no vídeo de mais de seis minutos de duração. A postagem no Instagram foi feita em colaboração com Ciro Gomes (PDT).

Sarto dedica a maior parte da publicação para rebater Evandro da acusação de que o pedetista deixou a Prefeitura de Fortaleza com um rombo de mais de R$ 4 bilhões em dívidas. O ex-gestor afirma que o objetivo é desviar a atenção da opinião pública para "encobrir a sua total incapacidade de governar".

Na sequência, Sarto diz que deixou R$ 630 milhões em caixa. "Se a Prefeitura estivesse quebrada, como que Evandro iria criar três novas secretarias anunciadas essa semana? Ele não disse que ia cortar gastos?", questiona.

Depois do vídeo, a conta de Sarto seguiu publicando postagens com críticas às gestões. Em uma delas, É dito que o "PT mentiu para os motociclistas". Sarto menciona proposta de desconto para o IPVA da categoria. "Amigo motociclista, aí no seu boleto de IPVA, que já chegou, tem esse desconto de 50%?", questionou o ex-prefeito.

Outra publicação, que retoma o assunto sobre a situação financeira da Prefeitura de Fortaleza, Sarto alega que aumentou a receita para R$ 11,4 bilhões. Ele foi ainda enfático, alfinetando o prefeito: "Deixe de inventar desculpas e vá trabalhar".

Petistas rebatem Sarto

Não demorou para que diversos correligionários do prefeito Evandro Leitão partissem em defesa do prefeito e rebatessem Sarto.



O deputado estadual Guilherme Sampaio (PT), líder do Governo Elmano na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), afirmou que o pedetista não negou a dívida. "Vem a público falar de saldo em caixa, mas não conta sobre a dívida bilionária que deixou", afirma.



Sampaio destacou empréstimos feitos na gestão passada. Para ele, foram feitos com "curto prazo e juros estratosféricos". Ele questiona ainda a tese de aumento da receita na prefeitura, alegada pelo ex-gestor. O petista apontou Sarto como linha auxiliar do bolsonarismo.

"A verdade é que torrou o caixa e o crédito da prefeitura para tentar se reeleger, tentou até virar tiktoker para ver se colava e, por fim, rendeu-se ao triste papel de linha auxiliar do bolsonarismo", disse o deputado estadual.

Já a deputada estadual Larissa Gaspar (PT) chamou Sarto de "incompetente rejeitado pelo povo nas urnas" e "pior prefeito da história de Fortaleza", além de apontar diversas falhas na gestão.

"Criou a Taxa do Lixo e deixou a cidade suja, esburacada, escura. Deixou faltar remédio e médico nos postos de saúde, Caps e hospitais, deu calote nos servidores, continua desesperadamente (tentando) enganar", disse a parlamentar.