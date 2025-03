Críticas de Sarto viram assunto entre vereadores

Foto: Fábio Lima/O POVO /Érika Fonseca/CMFor A vereadora Professora Adriana Almeida (PT) e o vereador PPCell (PDT) mencionaram as críticas de Sarto a Evandro, prefeito de Fortaleza

As críticas do ex-prefeito José Sarto (PDT) direcionadas as gestões do PT, entre elas a do prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), foram assunto na tribuna da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) nesta terça-feira, 18. Enquanto petistas criticaram o ex-prefeito, um vereador do mesmo partido que Sarto saiu em sua defesa.

Professora Adriana Almeida (PT) usou seu tempo para dizer que Sarto está "revoltado" com o resultado das eleições por ter se tornado o primeiro prefeito da história da Capital a não conseguir se reeleger.

"É claro que ele só poderia ficar com muito recalque mesmo de um prefeito que, com menos de três meses, já vem fazendo muito mais do que ele fez em quatro anos. (Ele) quer desmoralizar uma gestão que vem trabalhando e um partido que a gente sabe que tem um legado na nossa cidade", disse.

A petista ainda declarou que Sarto parece estar aliado a extrema-direita. Segundo ela, a população sabe "como sofreu nas mãos do ex-gestor", a ponto dele ter ficado na terceira colocação no pleito do ano passado.

As críticas do ex-prefeito apareceram em vídeos e postagens feitas em ofensiva contra o PT. Sarto acusa a sigla de mentir e fazer falsas promessas.

Aglaylson (PT), vice-líder do prefeito na Câmara, também criticou Sarto afirmando que, se Fortaleza hoje tem todos os problemas citados e discutidos, foi porque não houve gestão durante os quatro anos do governo anterior.

O vereador PPCell (PDT), correligionário do ex-prefeito, respondeu as críticas apontando falhas de Evandro durante os três meses como prefeito. Ao responder Adriana Almeida, que citou medidas do petista para conter alagamentos, o parlamentar disse que Fortaleza nunca esteve "tão suja e feia".

"Eu acho que vossa excelência está morando em outra cidade. Honestamente, acho que está morando em outra cidade. Eu nunca vi Fortaleza tão suja e tão feia", disse o único pedetista na Câmara que faz oposição a Evandro.

"'Ah, mas só tem três meses e a culpa é do Sarto'. Mas uma hora o prefeito Evandro Leitão vai ter que começar a trabalhar", argumentou PPCell.

O vereador lembra ter sido da base de Sarto e citou a situação dos postos de saúde."Tinha sim os problemas na gestão Sarto, mas os postos de saúde nunca tiveram como estão agora, completamente abandonados", completou.

Adriana reconheceu que há problemas atuais como a falta de medicamento nos postos de saúde, como já aconteceria gestão Sarto. Com a fala direcionada a PPCell, a vereadora afirmou que o parlamentar nunca havia reclamado da falta de medicamentos antes. (Guilherme Gonsalves)