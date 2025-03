Eduardo Bolsonaro tira licença da Câmara dos Deputados para morar nos EUA

Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil Eduardo Bolsonaro, deputado federal

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) decidiu abrir mão do mandato de deputado federal para continuar nos Estados Unidos para “focar em buscar as justas punições que Alexandre de Moraes e a sua Gestapo da Polícia Federal merecem". A fala traz crítica ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.

Eduardo destacou que tiraria licença não remunerada de quatro meses e afirmou temer que seu passaporte seja apreendido. “Seria ultrajante, mas na atual democracia relativa brasileira, ninguém poderia se dizer surpreso com a apreensão do passaporte de um deputado e até mesmo a sua prisão sem motivo”, afirma.

A declaração de Eduardo tem dez minutos e foi publicada originalmente em seu canal do Youtube, na manhã desta terça-feira, 18, com o título “Decidi: voltar ou ficar nos EUA?”. Segundo ele, sua permanência seria para “dedicar integralmente e buscar sanções aos violadores de direitos humanos”.

"A gente está vendo uma maneira de pressionar Alexandre de Moraes a parar esse pacote de maldades dele. Eu acho que todo mundo já entendeu que no Brasil não existe possibilidade de defender esse jogo. Você pode botar o Ruy Barbosa para defender o pessoal do 8 de Janeiro ou Jair Bolsonaro. Ele já está condenado", disse Eduardo.

"Vai ser preciso fazer uma exposição pública do que ele (Moraes) está fazendo, das atrocidades que está cometendo, para causar um constrangimento, e, quem sabe até, sanções contra ele. Porque você tem que ir onde está o conforto da pessoa."

O parlamentar aponta a possibilidade do Supremo Tribunal Federal (STF) determinar a sua prisão, mesmo não sendo indiciado nem denunciado pela Procuradoria-Geral da República (PGR) em relação à trama golpista que tentou impedir posse de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

"Criaram um monstro, e o monstro agora está sem limites. É um monstro incontrolável o Alexandre de Moraes", acrescenta. "Essa é a pessoa que está me inserindo criminosamente no processo de golpe de Estado da Disneylândia, também conhecido como golpe de 8 de janeiro".

Eduardo estava cotado para assumir a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Agora, o parlamentar indica o deputado Zucco (PL-RS) para a vaga. Zucco diz que também tem o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). "A indicação do meu nome também foi endossada pelo presidente Jair Bolsonaro. Como bom soldado que sempre fui, recebi a indicação do meu nome como uma missão a ser cumprida", afirmou Zucco.