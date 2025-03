Guimarães diz que ele e Conin merecem liderar sucessão no PT

Foto: Thays Maria Salles/ O POVO ELEIÇÃO para presidência do PT está marcada para 6 de julho

Com mandato renovado na liderança do governo Lula (PT) na Câmara Federal, o deputado José Guimarães (PT) defendeu ontem que lideranças do Campo Democrático, sua corrente dentro do Partido dos Trabalhadores, têm hoje maior "credibilidade" para liderarem o processo de sucessão da presidência da sigla no Ceará.

"Ninguém tem mais credibilidade que eu e Conin (atual presidente do PT-CE) para indicar esse nome" diz. "Fomos nós do Campo Democrático que pacificamos o PT e fizemos ele ser esse partido vitorioso aqui no Ceará", continua o deputado, que destaca ao O POVO que a questão ainda será discutida internamente na legenda.

Neste sentido, Guimarães destaca favoritismo do ex-deputado Antônio Carlos (PT) para a sucessão do deputado Guilherme Sampaio (PT) na presidência do partido em Fortaleza. Ex-aliado da deputada federal Luizianne Lins (PT), Carlos é uma das lideranças de grupo articulado pelo ministro Camilo Santana (PT) e pelo governador Elmano de Freitas (PT) na sigla.

"No PT Ceará ainda não temos um nome. Nós ainda vamos sentar com Camilo e Elmano para discutir isso", disse, destacando Processo de Eleição Direta (PED) que irá ocorrer em julho deste ano para as direções do petismo nos níveis municipal, estadual e nacional. "Queremos fazer uma grande discussão dentro do PT", afirma.

Já sobre a eleição de 2026 no Ceará, Guimarães voltou a defender como prioridades de petistas a reeleição de Elmano de Freitas e a eleição de um dos dois senadores da disputa. "O Lula tem reiteradamente dito isso: prioridades são Senado e reeleição do Elmano, além de garantir uma bancada ainda maior de deputados", diz.

Guimarães destaca, no entanto, que a pretensão do PT pelas duas vagas não representa nenhum tipo de "imposição" do partido sobre demais aliados. "Nós do PT temos essa força política aqui no Ceará, não é questão de imposição nem de fazer uma 'hegemonia', como alguns falam. Mas nós temos esse respaldo pelos resultados que estamos tendo", afirma.

As declarações de Guimarães ocorrem no contexto em que começam a surgir dentro do PT-CE articulações diversas de olho na disputa interna da legenda. Em julho do ano passado, Luizianne se reuniu com dissidentes de outras correntes da sigla e oficializou um bloco independente que prega "resgate" de valores históricos do PT.

Já no último sábado, se reuniram em Fortaleza lideranças de diversas correntes mais próximas de Camilo e Elmano. Nos bastidores, a leitura foi de que o grupo tenta formar novo bloco no petismo local, o que pode contrapor hegemonia do Campo Democrático.

Neste novo grupo, estariam lideranças petistas como o prefeito Evandro Leitão, os deputados estaduais Missias do MST e Guilherme Sampaio, e o deputado federal José Airton.