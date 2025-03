Lideranças não devem participar de ato com Lula

Foto: Ricardo Stuckert / PR O presidente Lula vem ao Ceará no dia de São José

Algumas das principais lideranças do bloco aliado do Ceará não devem participar da viagem do presidente Lula (PT) a Fortaleza nesta quarta-feira, dia de São José. A informação é confirmada pelo líder do governo na Câmara dos Deputados, José Guimarães.

Em entrevista ao O POVO, o deputado confirma que uma série de deputados, incluindo ele e Eunício Oliveira (MDB), não devem participar de agendas do presidente no Estado. Ele destaca, no entanto, que a ausência não significa qualquer "ruído" com Lula, que vem ao Estado para inaugurar o novo Hospital da Uece.

"Na bancada federal, a maioria não vai poder participar, por conta de votações importantes que precisamos preparar para o governo no Congresso, além da própria montagem das comissões das Casas Legislativas", explica Guimarães.

Ele destaca a importância da obra inaugurada por Lula, que deve ser "o principal novo hospital público do Brasil". "Essa obra teve uma fundamental participação da bancada federal. Foram mais de R$ 300 milhões em emendas da bancada para ela", diz.

"Essa viagem integra nosso esforço novo de botar o 'pé na estrada', do presidente percorrer o Brasil mostrando o que estamos fazendo. É um esforço de mudança de agenda, uma nova estratégia focada". (CM)