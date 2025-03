Ministro crê em presença cearense na direção do PT

Foto: José Cruz/Agência Brasil Luiz Marinho garantiu que hverá presença da militância cearense na direção do PT

Em visita ao Ceará, nesta quinta-feira, 20, o ministro do Trabalho e Emprego no Governo Lula, Luiz Marinho (PT), garantiu que haverá espaço para a militância do Ceará na direção do Partido dos Trabalhadores, que definirá o nome do futuro presidente.

O partido realizará nova eleição em 6 de julho. Com a saída de Gleisi Hoffmann, que assumiu o cargo de ministra-chefe da Secretária de Relações Institucionais da presidência da República, Humberto Costa (PT-PE) assumiu como presidente interino da sigla.

Para o ministro, a maior probabilidade é de que o ex-prefeito de Araraquara (SP), Edinho Silva, seja eleito presidente. Marinho não descartou, porém, que outros nomes pleiteiem o cargo, como o deputado federal pelo Ceará, José Guimarães.

"O nosso deputado a princípio se colocou, depois não se colocou, enfim, quem sabe", disse ao O POVO, em referência a Guimarães. O deputado cearense tinha sido ventilado para assumir a presidência interina do partido.

Apesar de apontar incerteza quanto ao nome de Guimarães na disputa do partido, o ministro destacou que nomes do Ceará deverão compor a direção nacional. "A presença da nossa militância do Ceará seguramente estará na direção. Se é na presidência ou não, aí o processo vai dizer", concluiu.

Edinho é tido como favorito de caciques do partido, como o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O nome do ex-prefeito, no entanto, sofre resistência de alas do partido. Uma delas é a corrente Construindo um Novo Brasil, que estuda lançar Humberto como candidato. (Com informações de Ludmyla Barros)