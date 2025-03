Com viagem de Evandro e vice, Fortaleza terá prefeito interino pela 1º vez neste mandato

Foto: Reprodução/Instagram Leo Couto permanecerá como prefeito até o próximo domingo, 23

O presidente da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), vereador Leo Couto (PSB), assumiu, interinamente, o comando da Prefeitura de Fortaleza nesta sexta-feira, 21. Ele irá ocupar o cargo de forma provisória até domingo, 23, devido a agendas oficiais do prefeito Evandro Leitão (PT) e da vice Gabriella Aguiar (PSD) no Exterior. Esta é a primeira troca no comando da gestão no mandato de Evandro.

"Eles irão participar de eventos e de reuniões com autoridades internacionais em busca de projetos e parcerias que ajudem a tornar Fortaleza mais sustentável, colaborando para o desenvolvimento socioeconômico da nossa Capital", escreveu Leo Couto em publicação.

O prefeito interino expressou ainda seu compromisso "ao prefeito Evandro e à vice Gabriella de que a cidade ficará bem cuidada".

Ontem, o prefeito Evandro viajou para os Emirados Árabes Unidos e para a Suécia. Nestes países, ele irá reunir-se com o diretor-geral da Fundação Abu Dhabi pelo Desenvolvimento (Abu Dhabi Fund for Development - ADFD), com a prefeita e o presidente do Conselho da Municipalidade de Estocolmo. O prefeito vai ainda visitar usinas de produção de biogás a partir de rejeitos sólidos, entre outras agendas oficiais. Durante a viagem, serão discutidos projetos e parcerias para o desenvolvimento sustentável da Capital.

Já a vice-prefeita Gabriella, que também é titular da Secretaria Municipal dos Direitos Humanos e Desenvolvimento Social (SDHDS), está desde a última terça-feira, 18, em Paris, na França, representando o prefeito de Fortaleza no evento da Conferência de Parcerias para Cidades Saudáveis (Partnership for Healthy Cities Summit in Paris). Ela foi a convite da Bloomberg Philantrophies e Vital Strategies.

O ato de transmissão de cargo ocorreu no Paço Municipal, no início da tarde de ontem. Com isso, quem assume o comando da Câmara durante o período é o 1º vice-presidente da Casa, vereador Adail Júnior (PDT). O parlamentar compartilhou a mudança e elogiou a cidade. "Fortaleza é uma das maiores capitais do Brasil, uma cidade vibrante, estratégica e de enorme importância para o nosso país. Poder representar a Casa do Povo neste momento é uma honra imensa. Com muito orgulho e compromisso, sigo trabalhando pelo desenvolvimento da nossa querida Fortaleza!", destacou.

Gabriella retorna a Fortaleza no domingo, 23. Logo após sua chegada, o comando da Prefeitura será transmitido à vice-prefeita.

Couto poderia ter assumido a Prefeitura há alguns dias, mas Leitão adiou viagem marcada devido à vinda do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) a Fortaleza, para inauguração do Hospital Universitário do Ceará (HUC), na última quarta-feira, 19.

A princípio, Evandro viajaria já na última terça-feira, 18, para as cidades de Paris, na França, Dubai e Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos e Estocolmo, na Suécia, entre os dias 18 a 21, 23, 24, 26 e 27 de março de 2025, de acordo com informações publicadas no Diário Oficial.