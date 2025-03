Como aconteceu a conciliação de Evandro Leitão com os vereadores do PDT

Foto: Ascom/Evandro Leitão O prefeito Evandro Leitão (PT) e a bancada de vereadores do PDT

Evandro Leitão (PT) se elegeu prefeito por uma diferença de menos de um ponto percentual, mas começou seu mandato com uma ampla base de apoio na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), somando mais de 30 vereadores na sustentação da sua gestão no Legislativo.

Porém, foi preciso ajustes para acomodação de novos aliados, principalmente do PDT, maior bancada da CMFor com oito vereadores. Um mal-estar, inclusive, foi levado à tribuna da Casa pelo 1° vice-presidente, Adail Júnior, decano da Câmara.

Incômodo de bastidor levado à tribuna

O parlamentar mostrou seu incômodo com aliados de Evandro criticarem as ex-gestões do PDT, de Roberto Cláudio e José Sarto, chegando a dizer que a base do atual prefeito não estaria em sintonia e sim perdida. Ele alfinetou os vereadores que aderiram à campanha do petista no segundo turno.

"Respeitem ou mandem a gente pegar o beco que nós pega. Se vocês, lideranças, querem desse jeito, mandem nós pegar o beco. Agora, vamos exigir respeito. Eu estou conversando nos bastidores, não está adiantando, então vamos para a tribuna, aí pode arrochar o nó. Vamos administrar a cidade e esquecer o passado. Eu não vou aguentar vereador de base falando de gestor anterior", disse Adail.

O pedetista chegou a sugerir a criação de duas bases: a dos que apoiaram Evandro e dos que votaram em André Fernandes (PL), mas que atualmente integram o arco de aliança do petista. Tais falas foram vistas como um sinal de alerta e também como mensagem levada de um sentimento de outros vereadores do PDT. Dos oito, seis apoiaram o bolsonarista no segundo turno no ano passado.

Conflito com base

Incômodo por parte da sigla brizolista foi sentido diante de um sentimento de falta de acomodação como acham ser necessária por serem a maior bancada da Casa. Os vereadores buscam espaço, inclusive, em secretárias. Embora tenha mudado a gestão da Prefeitura, na qual o PDT governou por 12 anos, ainda buscam mais acomodação.

Essa conciliação, porém, esbarra em uma insatisfação daqueles que fizeram campanha e apoiaram Evandro desde o primeiro turno e sentiram injustiça em espaços àqueles que estiveram com o outro candidato.

Após a exposição do incômodo ter saído dos bastidores e levado à tribuna da Câmara, Evandro se reuniu com a bancada e o presidente nacional interino do PDT, André Figueiredo.

Na ocasião, o prefeito encaminhou a vinda de mais um membro para a base, Jânio Henrique, e também prometeu contemplar pedetistas a fim de garantir mais espaços da sigla na sua gestão.