Como a federação entre PP e União Brasil pode impactar a política cearense

Foto: João Filho Tavares FORTALEZA-CE BRASIL, 06-10-2024 Votação do ex Prefeito Roberto Claudio no Colégio Batista Santos Dumod ao lado do Candidato a reeleição José Sarto (Foto Joao Filho Tavares O Povo)

O PP e o União Brasil estão prestes a formar uma federação, se tornando a maior bancada da Câmara dos Deputados com 109 parlamentares. A divisão entre comandos de diretórios ficará em nove sob cada partido e outros nove ainda a serem definidas as lideranças.

No Ceará, a União Progressita - nome com o qual a federação deve ser batizada - terá cinco deputados federais. Já na Assembleia Legislativa, são sete deputados estaduais, sendo três do PP e quatro do União. Ao todo, são 13 prefeituras cearenses do PP e 5 do União Brasil. O comando da sigla a nível estadual ficará a cargo do atual presidente Capitão Wagner.

Embora ainda não tenha sido concretizada a federação, a movimentação está bem encaminhada e dada como certa, inclusive já há articulações iniciais de olho nas eleições de 2026.

PP na busca por Roberto Cláudio

O PP no Ceará é governista e presidido pelo deputado federal AJ Albuquerque, possuindo secretarias na gestão de Elmano de Freitas (PT), com Zezinho Albuquerque, pai de AJ, como secretário de Cidades. Apesar de mais próximo do Governo, a federação com o União Brasil pode levar o partido a oposição em 2026, uma vez que o União Brasil liderará o bloco.

AJ Albuquerque, que também é vice-presidente do partido nacionalmente, disse ao O POVO que o Progressistas continuará na base do governo Elmano.

Segundo apuração do O POVO, ouvindo interlocutores, o PP está interessado em filiar o ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, hoje no PDT. A busca pelo político é a nível nacional da sigla, disposta a dar a RC o comando do partido e o status de principal liderança, o que poderia acarretar na migração de deputados estaduais pedetistas ao bloco. As conversas são iniciais.

O PP é presidido a nível nacional pelo senador Ciro Nogueira, primo de Rodrigo Nogueira, ex-secretário da gestão de José Sarto (PDT) em Fortaleza e próximo de Roberto Cláudio.

RC é um dos líderes, juntamente com Wagner, do bloco de oposição aos governos do PT no Ceará. Ele recebeu o convite para se filiar ao União Brasil vindo do próprio Capitão. Ambos falam de unir forças, inclusive entre partidos para o pleito do próximo ano.

Embora ainda incerta e embrionário, a tentativa de sedução do Progressistas em levar Roberto Cláudio garantiria ao político um palanque de centro-direita e oposição ao PT nacionalmente.

Na base, PP pode ir para a oposição em 2026

O ex-prefeito também é sondado pelo PSDB, e mesmo ele sendo aliado do ex-senador e figura importante tucana, Tasso Jereissati, hoje é um partido com menos influência e estofo. Roberto será candidato nas próximas eleições, mas ainda não definiu entre os postos de deputado federal, senador ou governador. Hoje, o PDT é incógnita enquanto base ou oposição.

Os deputados estaduais do PDT, Antônio Henrique, Cláudio Pinho, Lucinildo Frota e Queiroz Filho, foram convidados para se filiarem e participarem da federação entre União Brasil e PP. Eles só devem tomar a decisão de migrar ou não outra sigla no próximo ano.