Gabriella Aguiar é a terceira mulher a assumir a Prefeitura de Fortaleza; entenda

Foto: Reprodução/Instagram Gabriella Aguiar assume pela primeira vez a Prefeitura de Fortaleza

Prefeita em exercício até que Evandro Leitão (PT) retorne de viagem, Gabriella Aguiar (PSD) é apenas a terceira mulher a ocupar o cargo de prefeita da cidade de Fortaleza. A ausência do prefeito petista fez com que Gabriella se juntasse a duas outras petistas que a antecederam, Maria Luíza e Luizianne Lins.

"Com muita alegria e responsabilidade, assumi pela primeira vez a Prefeitura de Fortaleza! É um privilégio poder contribuir com o desenvolvimento da nossa cidade enquanto o prefeito Evandro Leitão cumpre compromissos internacionais. Juntos, seguiremos trabalhando por um futuro melhor para todos", publicou Gabriella em suas redes sociais.

Maria Luíza Menezes Fontenele foi prefeita de Fortaleza entre 1986 e 1989. A professora universitária foi a primeira mulher eleita prefeita de Fortaleza, em 1985, ano que marca o processo de redemocratização do País.

Maria Luíza foi também a primeira prefeita de capital eleita pelo Partido dos Trabalhadores (PT).

Também pelo PT, a segunda mulher a assumir a Prefeitura de Fortaleza foi a hoje deputada federal Luizianne Lins. Ela foi prefeita da Capital por dois mandatos seguidos, ficando no cargo de 2005 a 2012.

Luizianne brigou com o PT pelo direito a ser candidata. Ganhou. Enfrentou o descaso do partido durante as eleições em 2004, mas venceu e desbancou a Era Juraci Magalhães.

Isabel Lopes, então no PMDB, foi a primeira mulher a ser vice-prefeita em Fortaleza. Ela ocupou o cargo após as eleições municipais de 2000, quando Juraci Magalhães, na época também no PMDB, conquistou a reeleição na Capital e foi eleito para o seu terceiro mandato.

No entanto, ela nunca chegou a sentar na cadeira do prefeito, nem mesmo quando Juraci esteve fora do país.

Juraci, o prefeito mais longevo de Fortaleza, governou a capital cearense pela primeira vez entre 1990 e 1992, quando saiu de vice e assumiu a Prefeitura para que Ciro Gomes disputasse o Governo do Ceará. Voltou em 1996 para o segundo mandato e nos anos 2000 foi reeleito.

Em seu terceiro mandato, Isabel Lopes e o então prefeito enfrentaram desavenças, o que culminou no rompimento da relação. A vice rompeu com o chefe do Executivo justificando falta de compromisso da gestão com a educação.

Na época, ela era também secretária da Educação. Isabel Lopes desligou-se da pasta e do PMDB, se filiando ao PT, partido que poucos anos depois, em 2004, viria a vencer a disputa pelo Palácio do Bispo, com a eleição de Luizianne Lins.

Em maio de 2003, já rompidos e com Isabel Lopes filiada ao PT, que fazia oposição ao prefeito Juraci, ocorreu um caso curioso. O prefeito passou quatro dias em Portugal, mas não transmitiu o cargo para ninguém. Instigada pela oposição, Isabel tentou, sem sucesso, assumir a Prefeitura.

O episódio ocorreu em 27 de maio de 2003. Isabel ouviu da assessoria do prefeito a alegação de que a vice só poderia sentar na cadeira caso tivesse uma liminar judicial ou um documento de transferência do cargo assinado por Juraci Magalhães.



Fac-símile da edição de O POVO em 29 de maio de 2003 Crédito: O POVO.DOC

Quem é Gabriella Aguiar

Na chapa encabeçada por Evandro Leitão nas eleições de 2024, Gabriella Aguiar é a vice eleita. Ela tem 35 anos e é médica geriatra.

Deputada estadual no seu primeiro mandato, foi eleita para uma vaga na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) em 2022, com 83,1 mil votos. Só em Tauá, berço político da sua família, foram 15,1 mil votos.

Apesar da entrada recente na vida pública, a parlamentar vem de família tradicional na política cearense. É filha do ex-vice-governador do Ceará, Domingos Filho (PSD), e da prefeita de Tauá, Patrícia Aguiar (PSD). Além de ser irmã do deputado federal Domingos Neto (PSD), que está no seu quarto mandato em Brasília. Gabriella é também neta do ex-prefeito de Tauá Domingos Aguiar.

Gabriella é médica geriatra, com mestrado em Ciências Médico-Cirúrgicas pela UFC. Ela está licenciada como professora de Geriatria da e do corpo clínico do hospital Waldemar de Alcântara e do hospital universitário Walter Cantídio, vinculado à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. Como deputada estadual em primeiro mandato (renunciou ao cargo ao final de 2024), presidiu a Unipace e implantou a Escola do Legislativo Cearense em 125 municípios.

Gabriella liderou a transição entre a gestão José Sarto (PDT) e a atual. Já no cargo de vice-prefeita, foi designada para acumular a função de secretária municipal dos Direitos Humanos e Desenvolvimento Social.

Assista também