Leo Couto avalia que Inspetor Alberto pode não responder por vídeos contra Evandro

O presidente da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), vereador Leo Couto (PSB) foi o convidado da edição especial do podcast Jogo Político, transmitido ao vivo na tarde desta quarta-feira, 26, pelo YouTube de O POVO. Ele conversou com os jornalistas Érico Firmo e Carlos Mazza.

Couto explicou que o vereador Inspetor Alberto (PL) deve responder no Conselho de Ética da CMFor apenas por representações feitas contra ele na atual legislatura, não sendo então avaliadas as polêmicas em que o parlamentar esteve envolvido durante a eleição de 2024.

O presidente da CMFor afirmou que já indicou os nomes que comporão o Conselho de Ética da Casa, que são: Professor Enilson (Cidadania), Luciano Girão (PDT), Julierme Sena (PL), Carla Ibiapina (DC), Márcio Martins (União Brasil), Erich Douglas (PSD) e Ana Aracapé (Avante), mas que a comissão ainda não se reuniu para definir quem comandará o colegiado.

"Acredito que até o final desse mês o Conselho de Ética terá também definido o seu presidente, seu vice-presidente, e será apreciado não só essa (representação) do Inspetor Alberto, mas também uma do Psol, do PT. Aí falo dessa legislatura, então será apreciada também, com muita tranquilidade, e o presidente tomará as medidas e colocará para os componentes da comissão definirem", afirmou.

Questionado sobre o fato de citar esta legislatura, Leo Couto explicou entender que os atos realizados durante a campanha eleitoral de 2024, quando Inspetor Alberto apareceu em vídeo ameaçando o então candidato Evandro Leitão (PT) e outro maltratando um porco, fazendo referência ao adversário, deveriam ter sidos analisados pelo Conselho de Ética na legislatura passada.

"No mandato anterior, o Conselho de Ética teria que ter analisado no mandato anterior. Nesse mandato, como já tem representações contra ele, tanto do Psol quanto do PT, vai ser analisado na Comissão de Ética", afirmou.

Este ano, Alberto teve contra ele protocolada uma representação no Conselho de Ética por um vídeo onde associa o PT às facções criminosas.

Um dos principais assuntos tratado foi sobre a convocação de aprovados em concurso realizado na Casa em 2024. Couto afirmou que, nos próximos dias, divulgará o cronograma.

"Sempre com muita responsabilidade e muita organização. Passamos o mês de janeiro fazendo planejamento e estipulando as metas. Estamos fazendo as análises dos locais que têm mais necessidade para receber esses concursados e também a questão física da Casa", afirmou, explicando que são 78 pessoas aprovadas, com dois anos para fazer o chamamento, respeitando todos os detalhes previstos no edital, como a questão das cotas.

Reajuste dos servidores

Sobre o reajuste de servidores municipais, lembrou a situação que a gestão atual pegou a Prefeitura de Fortaleza, além de praticamente não ter havido transição, fazendo com que o mês de janeiro tenha sido "duro e complicado".

"Tem que ter muita responsabilidade com relação a qualquer tipo de reajuste. Nós tivemos o reajuste dos professores, que foi discutido, debatido na Câmara, e dois dias antes dele viajar, estive reunido com o prefeito Evandro, que está aberto ao diálogo, buscando recursos a nível estadual, a nível federal, para chegar a um denominador comum que beneficie os servidores", explicou.

Senado e base governista

Questionado sobre a disputa ao Senado em 2026, onde dois novos nomes comporão a bancada cearense, Couto disse que trabalha para que o PSB possa indicar uma dessas vagas em disputa.

"São duas vagas, para a população entender, ano que vem, e vou trabalhar para que o PSB, meu partido e partido do senador Cid, tenha uma vaga", afirmou. Lembrou que, além de discutir nomes para as vagas de senadores, também haverá discussão sobre as suplências, primeira e segunda, nessa vagas que estarão em disputa.

Na sequência, foi mais um membro do PSB que disse defender que o senador Cid Gomes concorra à reeleição.

"Eu acho que o senador Cid pensa em uma descentralização do poder, o PSB hoje é o maior partido do Estado do Ceará com relação ao número de prefeitos, tem a presidência da Assembleia, com o deputado Romeu (Aldigueri), tem a presidência da Câmara, conosco, eu acho legítima a questão de espaços, mas acho que ainda está longe para ter alguma definição sobre nomes. O senador Cid é o senador do PSB, tem a preferência, seria muito importante uma nova eleição dele, para reconduzi-lo ao Senado. É um dos maiores, se não for o maior político que esse Estado já teve, então ele tem essa preferência. Em um ano e meio tem muita água para passar por debaixo da ponte", disse, lembrando que o nome para disputar o governo em 2022 foi decidido nos últimos dias.

Plano Diretor

"A questão do Plano Diretor não foi prioridade na última gestão, mas o prefeito Evandro quer fazer uma comissão técnica para que seja avaliado, com muita responsabilidade, o Plano Diretor da nossa cidade", explicou.

Base do Evandro

Couto afirmou que o prefeito é um homem de diálogo, que tem ouvido de outros vereadores que já foram recebidos mais vezes por Evandro nesses menos de 90 dias de mandato, do que em toda a gestão anterior.

"É um momento de união, tivemos uma eleição muito tensionada, de uma cidade muito dividida. É muito importante ele escutar, dialogar, já que a população está pedindo uma melhora em vários setores. Independentemente de quem votou no lado A ou no lado B, o importante é que tenhamos essa boa relação para o bem da nossa cidade", argumentou.

PDT e base

Couto disse que hoje o PDT na CMFor tem como oposição mesmo apenas o vereador PP Cell, enquanto há muito diálogo com Jânio Henrique, que deve compor a base também. "Evandro, com muito diálogo, está conseguindo ter a maioria dos vereadores", ressaltou.

Contas da gestão Sarto

Sobre a análise das contas da gestão José Sarto (PDT), que estão sendo avaliadas pelo Tribunal de Contas, Couto disse que quando chegarem à CMFor serão avaliadas com tranquilidade.

"As contas irão chegar na Câmara Municipal e a gente vai fazer todas as análises necessárias. Então, os projetos chegam na Câmara, são analisados pelos vereadores, voltam para o Executivo e o Executivo tem que cumprir. Se cumpriu ou não, nós vamos ver quais foram os pontos que estão em atecnia, quais foram os pontos que foram reprovados. Então, com muita tranquilidade, nós vamos receber na Casa e analisar, que é esse o nosso papel", concluiu.