"Missão dada será missão cumprida", diz pai de André Fernandes, lançado por Bolsonaro

Foto: Reprodução/Redes sociais ANDRÉ Fernandes, Jair Bolsonaro e Alcides Fernandes

A pré-candidatura de Alcides Fernandes (PL), pai do deputado federal André Fernandes (PL), ao Senado Federal em 2026 é "martelo batido" de acordo com o próprio deputado estadual, após o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ter o lançado seu nome em um podcast.

Ao O POVO, Alcides contou, nesta quarta-feira, 26, que estava assistindo, ao vivo, a entrevista do ex-presidente e se sentiu honrado por ser sido citado por Bolsonaro. "Missão dada será missão cumprida", resumiu.

"Na hora, recebi com muita satisfação porque sei que é uma missão. Estou na política também como uma missão e claro que bater o martelo agora é missão dada será missão cumprida. Vamos continuar trabalhando, fazendo o nosso trabalho de deputado estadual, fiscalizando e sendo oposição ao Governo do Estado e também federal", disse o deputado estadual.

Alcides também destacou que o bloco de oposição no Ceará, que também conta com nomes como Capitão Wagner (União Brasil) e Roberto Cláudio (PDT), deverá ter reuniões para tratar sobre as demais vagas em disputa no ano que vem. Ele, porém, ressaltou que o seu líder é André Fernandes, seu filho.

"Vamos ter reuniões posteriores sobre essa questão de Governo. Vai ter vaga para governador, vice-governador que isso aí ainda não foi batido o martelo. Creio que posteriormente teremos reuniões para tratar desse assunto. No momento, (a vaga do) Senado já foi batido o martelo", afirmou.

"A última reunião que tivemos com a presença do Roberto Cláudio foi para tratar do hospital Cesar Cals, não foi falado nenhum assunto político. Até porque o nosso líder, o meu líder é o André Fernandes e sobre essa questão vai ser discutida aí no futuro", completou.

Na segunda-feira, 24, Bolsonaro apontou que Alcides deve ser candidato ao Senado em 2026. "Posso fazer a campanha aqui? No Ceará, é o pai do André, que foi candidato a prefeito e é deputado estadual, e assim tá indo pelo Brasil", afirmou o ex-presidente após ser questionado sobre os nomes que ele apoiaria no país em 2026.

O deputado estadual esteve em um churrasco exclusivo com Bolsonaro após manifestação que pedia anistia dos envolvidos no 8 de janeiro. O ato aconteceu no domingo, 16, no Rio de Janeiro.

O parlamentar cantou uma canção improvisada que dizia “então volta, volta, capitão” durante o encontro, de forma descontraída.

Alcides Fernandes é pastor evangélico e foi eleito deputado estadual com 79.207 votos. Segundo sua página na Assembleia Legislativa, o deputado decidiu se candidatar em 2022 a pedido de Jair Bolsonaro e do filho, André Fernandes.

O deputado federal é apontado por nomes da oposição como líder do grupo, especialmente após a eleição de 2024, em que disputou o segundo turno na disputa pela Prefeitura de Fortaleza. Em votação apertada, André Fernandes perdeu para Evandro Leitão (PT), mas acumulou capital político. A oposição tenta se articular para 2026, mas Fernandes tem destacado posição do PL e defendido protagonismo do partido. A intenção seria que ambas as vagas em disputa no ano que vem sejam ocupadas por alguém do PL.