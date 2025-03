Cearense vira réu no STF ao lado de Bolsonaro; outros dois aguardam julgamento

Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil - Alberto César Araújo/Aleam - Divulgação/PF O STF ainda vai analisar a denúncia da PGR contra os militares

Após um julgamento de dois dias, o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu nessa quarta-feira, 26, por unanimidade, tornar réu o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e outros sete nomes. Entre eles, o cearense Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, ex-ministro da Defesa.

A decisão ocorre após análise de denúncia da Procuradoria-Geral da República, que indiciou 34 nomes, acusados de planejarem uma suposta trama golpista na após as eleições gerais de 2022.

Natural de Iguatu, o ex-ministro integra o núcleo 1 da denúncia, denominado de “núcleo crucial”. Ele atuou na pasta ao longo do último ano do mandato do ex-presidente, quando assumiu o lugar do general Walter Braga Netto, que deixou a função para disputar como vice na chapa de Bolsonaro nas eleições para a presidência.

Segundo a CNN Brasil, a defesa do general afirmou na terça-feira, 25, que o militar teve a responsabilidade de evitar uma “doideira” e “uma ruptura”.

No julgamento, o advogado Andrew Fernandes questionou como Paulo Sérgio poderia ter participado do plano de teor golpista já que ele assessorava Bolsonaro a não fazer uma “doideira”.

“Como ele integrava uma organização criminosa se ele assessorava o presidente a não fazer nada, se ele era totalmente contra golpe de Estado, se ele temia que uma doideira fosse assinada, se ele não integrava o gabinete de gestão de crise?”, perguntou o advogado.

Outros dois cearenses denunciados pela PGR podem vir a ser réus no STF: o general Estevam Cals Theophilo Gaspar de Oliveira e o tenente-coronel Rodrigo Bezerra de Azevedo, integrante dos "kids pretos". Ambos integram o núcleo 3, de “ações táticas”, integrado por militares.

Estevam Theophilo é ex-chefe do Comando de Operações Terrestres do Exército (Coter). O general cearense é acusado, segundo investigação da Polícia Federal (PF), de se reunir com Bolsonaro para discutir apoio a um golpe de Estado, em dezembro de 2022. Mensagens detalhando o encontro foram encontradas no celular de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens e que fez acordo de delação premiada.

Já Rodrigo Azevedo fazia parte, conforme a denúncia, do que a PGR chamou de "ações coercitivas executadas por membros das forças de segurança pública que se alinharam ao plano antidemocrático".

As investigações apontaram que um grupo formado pelo tenente-coronel Rodrigo Azevedo, além de Hélio Ferreira Lima, Rafael Martins de Oliveira e Wladimir Matos Soares, "lideraram ações de campo voltadas ao monitoramento e neutralização de autoridades públicas".



Ele também integrava o grupo "kids pretos", militares do Exército Brasileiro treinados em Operações Especiais, conhecidos por usar gorros pretos durante missões.

Iniciado na terça-feira, 25, às 9h30min, o julgamento da denúncia foi realizado pela Primeira Turma do STF, composta por cinco ministros: Alexandre de Moraes (relator do caso), Flávio Dino, Luiz Fux, Cármen Lúcia e Cristiano Zanin.

Nesse primeiro momento, a Corte analisou a denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR) contra o núcleo 1, o qual o ex-presidente Bolsonaro faz parte.

Próximos julgamentos

Núcleo 2 - dias 29 e 30 de abril

Silvinei Vasques, ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal (PRF);

Marília Ferreira de Alencar, ex-diretora de Inteligência do Ministério da Justiça na gestão de Anderson Torres;

Fernando de Sousa Oliveira, delegado da PF e ex-secretário-executivo da Secretaria de Segurança Pública do DF;

Mário Fernandes, ex-número 2 da Secretaria-Geral da Presidência, general da reserva, além de homem de confiança do ex-presidente;

Marcelo Costa Câmara, coronel da reserva e ex-assessor do ex-presidente Jair Bolsonaro;

Filipe Garcia Martins Pereira ex-assessor especial de Assuntos Internacionais do ex-presidente da República.

Núcleo 3 - dias 20 e 21 de maio

Estevam Gaspar de Oliveira, general do Exército;

Hélio Ferreira Lima, tenente-coronel do Exército;

Rafael Martins de Oliveira, tenente-coronel do Exército;

Rodrigo Bezerra de Azevedo, tenente-coronel do Exército;

Wladimir Matos Soares agente da Polícia Federal;

Bernardo Romão Corrêa Netto, coronel do Exército;

Cleverson Ney Magalhães, coronel da reserva do Exército;

Fabrício Moreira de Bastos, coronel do Exército;

Marcio Nunes de Resende Júnior, coronel do Exército;

Nilson Diniz Rodriguez, general do Exército;

Sérgio Cavaliere de Medeiros, tenente-coronel do Exército

Ronald Ferreira de Araújo Júnior, tenente-coronel do Exército



Núcleo 4 - dias 6 e 7 de maio

Ailton Gonçalves Moraes Barros, capitão reformado;

Ângelo Martins Denicoli, major da reserva do Exército;

Carlos César Moretzsohn Rocha, engenheiro e presidente do Instituto Voto Legal;

Giancarlo Gomes Rodrigues, subtenente do Exército;

Guilherme Marques de Almeida, tenente-coronel do Exército;

Marcelo Araújo Bormevet, policial federal e ex-membro da Agência Brasileira de Inteligência (Abin).



Núcleo 5 - data ainda não divulgada