RC se aproxima de filiação ao União Brasil

Foto: FERNANDA BARROS Roberto Cláudio é um dos principais líderes da oposição no Ceará

Apesar do interesse do PP e até do PSDB, o ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, hoje no PDT, pode estar de saída para o União Brasil. Ele recebeu o convite do próprio presidente estadual e agora aliado, Capitão Wagner.

O POVO noticiou, no final de 2024, a aproximação entre os ex-adversários e como a ida de RC ao partido era cogitada. De lá pra cá, ele se tornou um dos líderes da oposição ao PT no Ceará e, segundo fontes ouvidas, a filiação é dada como quase certa e vista com muito bons olhos.

De acordo com interlocutores, a probabilidade é de 95%. Alguns ajustes ainda precisam ser feitos e acertados antes das partes selarem o acordo, uma vez que o cenário eleitoral de 2026 e aliados de Roberto entram na equação.

Uma possível filiação de RC ao União Brasil teria uma movimentação que poderia acarretar em uma candidatura ao Governo do Estado, principal interesse do ex-prefeito.

Ele se aproximou do deputado federal André Fernandes (PL), fortalecido depois de ficar em segundo na eleição para a Prefeitura de Fortaleza em 2024, e uma vez que, por não ter idade mínima e não poder disputar a vaga, vê com bons olhos uma candidatura de Roberto Cláudio para governador.

A relação entre André e Capitão Wagner ficou estremecida após a disputa para prefeito, quando os antigos aliados travaram embates ainda sentidos de ambos os lados. Com RC no União Brasil, o PL e Fernandes podem estreitar mais as relações.

Hoje, Fernandes possui uma aproximação e trato melhor com Roberto do que com Wagner.

No PDT, o ex-prefeito conta com um respaldo de Carlos Lupi e André Figueiredo, presidente nacional afastado e o interino respectivamente, aceitando o apoio de partidos e lideranças da direita. Porém, a sigla brizolista ainda vive impasse sobre suas posições quanto aos governos petistas.

O PDT é base do Governo Lula, os quatro deputados estaduais fazem oposição a Elmano de Freitas e sete dos oito vereadores são base de Evandro Leitão, sendo assim uma incógnita para membros como Roberto Cláudio.

Embora uma provável filiação ao União Brasil não o garanta o status de maior liderança, uma vez que Capitão Wagner possui grande credibilidade com as principais lideranças nacionais, isso possibilitaria a RC ter mais liberdade para fazer oposição e disputar o Governo.