Roseno diz que Elmano faz acenos à extrema-direita com falas sobre confrontos policiais

O deputado estadual Renato Roseno (Psol) criticou as recentes falas do governador Elmano de Freitas (PT) em relação ao confronto de policiais que resultou na morte de criminosos. O parlamentar classificou como um "equívoco" e sem "respaldo técnico".

Roseno apontou nesta quinta-feira, 27, que a pauta da segurança pública é complexa e que uma postura policial ostensiva só gera mais vítimas fatais. Ele defendeu que a boa política é a que consegue neutralizar o crime sem ter sacrifícios.

"Foi equivocado. Na verdade, tem carência técnica, não tem respaldo técnico. Todos nós que militamos pelo direito humano à segurança, sabemos a complexidade que é fazer segurança, a complexidade que é a atividade policial e, em especial, o risco da atividade policial ostensiva. Ninguém desconhece que no confronto há um dever inclusive constitucional do uso da força proporcional à afronta. Esse não é um tema desconhecido da sociedade e muito menos a nós", disse o deputado ao O POVO.

Prosseguiu: "Qual a grande questão? É porque ele exorta um modelo de segurança pública baseado no confronto e no conflito. Esse é um modelo que só produz vítimas. A boa segurança pública é aquela que neutraliza o crime sem produzir vítimas ou com o menor sacrifício de vidas e de menor sacrifício de direitos".



Roseno: me parece má assessoria e acenos à extrema-direita

A fala de Elmano em questão foi dita em redes sociais, e depois repetida para policiais militares em evento. O governador afirmou que, em confronto com criminosos, "se tiver alguém que tombar que tombe o bandido", garantindo respaldo político e organizativo tanto da gestão como da Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos da Segurança Pública (CGD).

Renato Roseno disse que tal discurso do governador lhe parece ser uma "má assessoria", voltada para publicidade e não em estratégia de segurança pública e que o petista está fazendo acenos à extrema-direita com um discurso populista.

"Me parece uma má assessoria do ponto de vista comunicacional, porque não me parece ter sido uma declaração oriunda de pensamento estratégico em segurança pública, mas mais da área de comunicação e publicidade. Me parece que ele está muito tensionado pela extrema-direita e ele parece que faz acenos à extrema-direita que tem esse discurso do chamado populismo penal", afirmou.



O pssolista argumentou que uma boa política de segurança pública não engloba apenas policiamento, mas sim melhoria de território, urbanismo social e prevenção para que jovens não entrem em organizações criminosas.

Roseno ainda disse que Elmano é hermético, isto é, alguém fechado para as pautas demandas pela esquerda, mas muito solícito as questões da direita. Ele lembrou pautas defendidas pelo governador como Bíblias nas escolas e drones para pulverização de agrotóxicos.

"Acho ruim quando pessoas que foram de esquerda e ocupam determinados lugares no Estado acabam fazendo acenos àquilo que chamamos de populismo penal. É uma incoerência e contradição. Pode até ser de caso pensado, o que tornaria mais grave, mas é impressionante como é muito hermético às demandas da esquerda e muito solícito a demandas da direita", completou o deputado.