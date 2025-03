Câmara de Fortaleza convoca nesta segunda, 31, metade dos aprovados

Foto: Mateus Dantas/CMFor Leo Couto anunciou a convocação durante entrevista coletiva

A Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) convocará 39 dos 78 aprovados em concurso público realizado pela Casa em 2024. Durante entrevista coletiva, na tarde desta sexta-feira, 28, o presidente Leo Couto (PSB) anunciou que o edital de convocação será publicado no Diário Oficial da próxima segunda-feira, 31.

O vereador explicou que o critério de seleção dos convocados foi feito a partir de um levantamento das principais necessidades atuais existentes na Câmara. "Segunda-feira estaremos colocando o edital de chamamento de 39 concursados do último concurso da Câmara de Fortaleza. Estamos chamando a metade das vagas que foram ofertadas, seguindo o rito e prazo do edital", disse.

Os demais 39 aprovados no concurso serão convocados dentro do prazo regido pelo edital, de até dois anos. "A ideia é seguir o rito do edital. Nós temos um tempo do edital, mas até o ano que vem a gente também estará fazendo esse cronograma. Nós estamos fazendo a nossa parte, estamos a menos de 90 dias do início aqui da nossa administração e como eu disse, chamaremos agora a metade", explicou o vereador.

O chamamento contempla vagas efetivas para os seguintes cargos:

Advogado;

Agente Administrativo

Analista de Gestão de Pessoas;

Analista de Informática;

Analista de Comunicação Social;

Analista de Redação;

Analista de Revisão;

Consultor Legislativo;

Contador;

Engenheiro Civil;

Pedagogo.

Documentação

A entrega de documentação acontece entre os dias 7 e 14 de abril, seguindo para comparecimento à junta médica entre os dias 22 a 25 de abril. Vale lembrar que o concurso foi realizado em abril de 2024, com oferta de 78 vagas efetivas na Casa, sendo 30 cargos para nível médio e outros 48 cargos para nível superior.

Na publicação de segunda-feira, deve vir discriminada a quantidade de vagas por cargo, nesse primeiro chamamento. Haverá ainda a listagem de documentos necessários, dentre outros pormenores.