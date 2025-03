Sarto acusa gestão Evandro de diminuir merenda escolar e é rebatido por secretaria

Foto: Fabio Lima/O POVO Ex-prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT)

O ex-prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT) voltou a atacar o PT nas redes sociais. Desta vez, ele citou um petista para criticar uma suposta redução nas merendas escolares em Fortaleza.

"Isso é muito grave! Muitas das crianças dependem dessa alimentação nas escolas, e o prefeito vai e corta a carne, corta o ovo da comida das nossas crianças? Essa é a Fortaleza 4 vezes mais forte? Deixando nossas crianças passarem fome na escola?", declarou Sarto em postagem nesta sexta-feira, 28.

Segundo o ex-prefeito, a alegação seria de Israel França, um filiado do PT. O partidário também usou postagem para apontar que a redução de alimentos ofertados para os alunos fortalezenses seria de cerca de 30%.

Sarto também diz que o PDT, em sua gestão e na do ex-prefeito Roberto Cláudio, fizeram da educação de Fortaleza a melhor do país e disparou: "O PT, em 3 meses, está acabando com tudo!".

Idilvan Alencar (PDT), titular da Secretaria Municipal de Educação (SME) da capital cearense, afirmou ao O POVO se tratar de "fake news". Em nota, a pasta negou o que chamou de falsa informação apontadas por Sarto.

Além disso, a SME destacou que as refeições são elaboradas por nutricionistas seguindo as recomendações presentes nas diretrizes do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). As refeições são particulares para alunos com Necessidades Nutricionais Específicas (NNE).

A pasta apontou que, por dia, são servidas e distribuídas mais de 500 mil porções em toda modalidade de ensino. O número de refeições é oferecido em acordo com o tempo que o aluno passa na escola.

Não é a primeira vez que Sarto critica a gestão petista. Ainda em março, o ex-prefeito publicou vídeo onde faz ataques ao Partido dos Trabalhadores com críticas as gestões do prefeito Evandro Leitão, do governador Elmano de Freitas e do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

"Fortalezenses, o PT tem se notabilizado pela mentira. Prometeram picanha e cerveja e entregaram uma inflação que assusta o brasileiro no supermercado. Prometeram um Ceará três vezes mais forte e entregaram o estado mais violento do Brasil. Em Fortaleza, o prefeito prometeu isentar em 50% o IPVA das motos, mas o boleto chegou sem desconto", declarou Sarto em vídeo de mais de seis minutos de duração. A postagem no Instagram foi feita em colaboração com Ciro Gomes (PDT).



Sarto diz que deixou R$ 630 milhões em caixa. "Se a Prefeitura estivesse quebrada, como que Evandro iria criar três novas secretarias anunciadas essa semana? Ele não disse que ia cortar gastos?", questionou.



A fala gerou resposta de petistas. O deputado estadual Guilherme Sampaio (PT), líder do Governo Elmano na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), disparou que o pedetista não negou a dívida. "Vem a público falar de saldo em caixa, mas não conta sobre a dívida bilionária que deixou", afirma.

O assunto virou pauta também na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) com vereadores defendendo tanto a gestão do prefeito Evandro como parlamentares seguindo o posicionamento de Sarto.

A Secretaria Municipal de Educação de Fortaleza (SME) nega veementemente a falsa informação sobre qualquer redução na porção da merenda escolar na Rede Municipal de Fortaleza. Esclarece ainda que, por dia, são servidas e distribuídas mais de 500 mil porções em toda modalidade de ensino.



Todas as refeições destinadas são elaboradas por nutricionistas levando em consideração as recomendações presentes nas legislações do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). O número de refeições é oferecido em acordo com o tempo que o aluno passa na escola.



Cabe frisar que os cardápios são específicos para alunos com Necessidades Nutricionais Específicas (NNE), o que favorece a segurança alimentar dos estudantes durante a permanência deles no ambiente escolar.