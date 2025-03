Guimarães anuncia apoio de Evandro Leitão

Foto: Vitor Magalhães / ESPECIAL PARA O POVO PLENÁRIA do Campo Democrático do PT teve coro de "Guimarães senador"

Em discurso na plenária, José Guimarães (PT) informou ter conversado com o prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), que teria garantido apoio ao candidato de seu campo a presidente do PT, independentemente de quem for.

"Vocês lembram das campanhas? Quem percorreu esse Estado? Mesmo na cidade com disputa política, quando estava em jogo o PT, eu ia. Vocês sabem o que fizemos no Estado, por isso elegemos mais de 40 prefeitos, incluindo o da Capital. E o Evandro Leitão me ligou, ele estava em viagem internacional, e disse que eu comunicasse aqui na plenária que está conosco e qualquer que seja minha indicação para presidir o PT Ceará ele estará dentro, para apoiar".

Guimarães defendeu a unidade partidária e cutucou outros correligionários que têm feito críticas ao que consideram uma hegemonia do grupo dentro do PT. "Se tem alguém com autoridade para discutir o futuro e eleger a nova direção, é esse campo político que construiu as vitórias nos anos recentes no Ceará. Vamos trabalhar pela unidade do PT. A unidade é peça fundamental, nacional e estadual, não faremos nada sem dialogar com Camilo e Elmano. Até porque o Camilo é desse campo".

Guimarães aproveitou para rebater críticas. "Não vamos levar carão de gente que passou a vida toda e um dia desses estava querendo sair do PT. Esses dias, um deputado do PT foi para o jornal dizer que eu queria mandar em tudo. Eu não quero mandar em tudo, quem manda em tudo é o PT. Precisamos unir o PT, porque temos autoridade", argumentou.

"Quem quiser ter força no PT, o PT tem uma lei da vida: bote o pé na estrada e vá trabalhar ajudando o PT a se organizar em todos os cantos e recantos do Estado".