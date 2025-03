Guimarães sugere 3 opções para presidir PT Ceará e rebate críticas

Foto: Vítor Magalhães GUIMARÃES com Humberto Costa, presidente nacional do PT, e aliados

O líder do governo Lula na Câmara dos Deputados, José Guimarães, participou de plenária do Campo Democrático, corrente petista comandada por ele, e sinalizou que a definição do candidato do grupo que disputará as eleições do PT Ceará, em julho, está próxima.

Guimarães citou três possíveis indicados: Felipe Pinheiro, prefeito de Itapipoca; Inácio Mariano, presidente da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Ceará (Ematerce); e Vladyson Viana, secretário do Trabalho do Ceará.

"O candidato sairá desse campo aqui. Estamos avaliando três nomes que podem comandar o PT, claro que podem surgir novidades, tudo pode acontecer, mas temos nomes para comandar o projeto com essa linha política de apoio a Lula, Elmano e de construir o PT na base (...) Vladyson Viana é um nome. Felipe Pinheiro é outro nome; Inácio Mariano é outro nome. São bons nomes ou não?", disse aos presentes.

No Ceará, Guimarães tem maioria. Entretanto, outros grupos têm se articulado. O Campo de Esquerda, ligado à deputada Luizianne Lins (PT), manifestou intenção de ter candidatura. Um bloco recém-formado, em apoio ao ministro Camilo Santana e ao governador Elmano de Freitas, também tem se movimentado.

Fontes afirmaram que a ideia já era anunciar o candidato no sábado, mas, com a viagem de Camilo ao Japão, na comitiva presidencial, Guimarães preferiu aguardar. Reservadamente, interlocutor do deputado citou Inácio Mariano como um dos principais concorrentes.