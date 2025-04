Cid e João Campos discutiram possível candidatura de Júnior Mano

Foto: Reprodução/Instagram João Campos Ao lado de Cid e João Campos, Júnior Mano publicou foto anunciando filiação ao PSB

As articulações para que Júnior Mano se filiasse ao PSB e fosse cotado para ser candidato a senador em 2026 foi entre Cid Gomes e o prefeito do Recife, João Campos. Ambos foram os patrocinadores para que o deputado federal migrasse para a sigla socialista após deixar o PL do ex-presidente Jair Bolsonaro. Cid e João Campos são filiados ao PSB.

Ao O POVO, Mano destacou que as primeiras discussões sobre sua possível candidatura contaram com as presenças também de Carlos Siqueira, presidente nacional do PSB, do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, e do líder do partido na Câmara, o deputado federal Pedro Campos, irmão de João.

Já em relação à executiva estadual, presidida por Eudoro Santana, pai do ministro da Educação, Camilo Santana (PT), a relação não é muito próxima, precisando de interlocução. "As tratativas com o Eudoro são com o senador Cid", afirmou Júnior Mano.

O parlamentar reiterou que ainda há muito tempo para essas discussões em relação ao cenário de 2026.

Eudoro, no último fim de semana, voltou a defender que Cid seja o candidato a reeleição, falando em nome do partido e o chamando de "nosso líder", mesmo questionado se poderia apoiar Júnior Mano. Além dele, outros nomes, como Camilo, também deram declarações em apoio ao ex-governador.

Recentemente, o presidente do PSB Ceará disse não ter "tido nenhum contato" com o deputado federal e que sua entrada foi via nacional, sendo apenas informada pela executiva.



Cid Gomes, por sua vez, afirmou em algumas oportunidades não ter mais interesse em disputar cargos políticos, e disse que, se o PSB tiver direito a uma vaga, o seu candidato a senador é justamente o deputado federal.

"Eu digo, de público, o seguinte: se o PSB tiver uma vaga para o Senado - olha o que eu estou dizendo, não estou colocando essa responsabilidade no nome de ninguém, só na minha responsabilidade - se o PSB tiver uma vaga, na composição de uma chapa majoritária lá para frente, o meu candidato a senador é o Júnior Mano. Quero deixar isso aqui de público", disse o senador em evento de filiação de deputados estaduais ao PSB, realizado no início do ano.

O deputado federal disse ter recebido com surpresa a fala do senador e ter ficado lisonjeado. Ele adiantou que as discussões sobre os projetos políticos serão mais fortes em 2026 e não negou o desejo de concorrer ao cargo de senador nas eleições.

"Sem dúvidas (tem vontade de concorrer). O trabalho, a magnitude que a gente vem fazendo, todo político almeja um cargo maior e, se for a vontade de Deus e a vontade do povo, serei candidato ao Senado", confirmou Júnior Mano ao O POVO.



Além do apoio declarado de Cid, Júnior Mano também possui aliança com 41 prefeitos pelo Ceará, se cacifando como um dos políticos mais influentes.

Pela base governista, além de Mano como possível postulante ao Senado Federal, já como pré-candidatos aparecem: José Guimarães (PT), líder do Governo Lula, Eunício Oliveira (MDB) e Chiquinho Feitosa (Republicanos).