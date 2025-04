Cid media reunião entre vereadores de Sobral e secretários do Ceará

Foto: Reprodução/ Instagram Reunião entre Cid Gomes (PSB), veradores de Sobral e o secretário de Desenvolvimento Agrário, Moisés Braz, nesta segunda-feira, 31

O senador Cid Gomes (PSB) e alguns vereadores de Sobral, distante 233 km de Fortaleza, se reuniram com o secretário de Recursos Hídricos, Fernando Santana (PT), e Desenvolvimento Agrário, Moisés Braz (PT), nesta segunda-feira, 31. As reuniões, segundo ele, foram para buscar melhorias para a comunidade de Sobral.



Cid afirma em publicação nas redes sociais que o Governo do Estado tem sido “parceiro fundamental para Sobral conseguir crescer e não perder o que foi conquistado nos últimos anos”.

“Hoje foi mais um dia de visitar as secretarias do Estado junto com vereadores de Sobral, em busca de melhorias para as comunidades da nossa terra querida”, escreveu o senador.

Em publicação também nas redes sociais, o secretário Moisés Braz, do Desenvolvimento Agrário, afirmou que foram debatidos os projetos Água para Todos e Ceará Sem Fome, assim como outras iniciativas para a região.

Segundo Moisés, Cid Gomes foi, na verdade, um mediador entre a secretaria e os vereadores sobralenses, que "tiraram dúvidas a respeito das ações e políticas da SDA para o desenvolvimento agrário". Ele ainda acrescentou que não houveram "tratativas relacionadas à política partidária".

"Os vereadores apresentaram demandas relativas a projetos produtivos, de abastecimento de água e mecanização agrícola para comunidades rurais, alguns desses pedidos protocolados junto à secretaria, que serão analisados dentro do fluxo normal da pasta", informou o secretário de Desenvolvimento Agrário.