Presidente da Alece diz "futuro decide" sobre candidatura ao Senador

Foto: FÁBIO LIMA Romeu Aldigueri (PSB), presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece)

O posto de presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) tem projeto e consagrado políticos nos últimos anos, como os últimos três prefeitos de Fortaleza: Roberto Cláudio (PDT), José Sarto (PDT) e Evandro Leitão (PT). Romeu Aldigueri (PSB) é citado com destaque atualmente.

Romeu foi lembrado por aliados para ser um dos nomes vislumbrados a concorrer ao Senado Federal. Marcos Sobreira, deputado estadual e líder do PSB na Alece, o mencionou como um talento dentro da sigla e um quadro de destaque, embora defenda a reeleição de Cid e também lembre de Júnior Mano, apontado pelo senador como o seu candidato.

Já Ozires Pontes (PSDB), prefeito de Massapê, distante 248,93 km de Fortaleza, e presidente estadual do PSDB, fez uma postagem em suas redes sociais, citando como o posto de presidente da Assembleia projeta políticos e colocando Aldigueri na disputa ao Senado.

Questionado pelo O POVO sobre as falas de aliados e sobre os seus projetos político, Romeu respondeu que sua missão atual é de presidir a Alece, mas destacou estar à disposição dos seus líderes.

"A minha missão dada pelos meus colegas e pelos nossos líderes, senador Cid, governador Elmano e ministro Camilo, que fazem um bom trabalho há 17 anos, esse trabalho que é referência hoje nacional e internacional em várias áreas, nossa missão hoje é governar a Alece, fazer com que a Assembleia Legislativa seja mais reconhecida e respeitada e esteja mais próxima da população pelos próximos dois anos", afirmou



"O resto o futuro decide e eu fico muito grato, é óbvio, ao colega líder do meu partido, Marcos Sobreira, por lembrar do meu nome, mas a nossa missão é governar a Alece e estar a disposição dos nossos líderes, Elmano, Camilo e Cid", completou.

Base estadual tem mais pré-candidatos do que vagas

Em 2026, serão duas cadeiras do Senado Federal em disputa. Só na base de aliados no Governo Estadual cearense são mais pré-candidatos e interessados do que vagas disponíveis.

Cid diz não querer reeleição e apontou que o seu candidato é o deputado federal Júnior Mano. Pelo PT, José Guimarães, líder do Governo Lula, é quem se apresenta como opção.

Além destes, o deputado federal e ex-senador Eunício Oliveira (MDB) também é pré-candidato até buscando o apoio de Camilo. O mesmo faz o presidente estadual do Republicanos, Chiquinho Feitosa, ex-suplente.