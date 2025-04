Valim volta a criticar Naumi: "pai da mentira"

Foto: Samuel Setubal / Fernanda Barros O ex-prefeito de Caucaia, Vitor Valim (PSB) e o atual gestor, Naumi Amorim (PSD)

O ex-prefeito de Caucaia, a Região Metropolitana de Fortaleza, Vitor Valim (PSB) nesta segunda-feira, 31, voltou a criticar a gestão de Naumi Amorim (PSD). Em live nas suas redes sociais, fez referência ao dia 1° de abril, conhecido como "Dia da Mentira" para atacar o atual prefeito.

Sem citar nominalmente Naumi, Valim diz qu e o gestor "mente tanto que a cara nem treme" e também fez declarações em direção ao ex-vice-prefeito Deuzinho Filho (União), atualmente secretário-executivo de Governo.

"Hoje (ontem) é dia 31 e amanhã (hoje) é 1º de abril, dia da mentira, mas tem um que mente tanto que a cara nem treme, que a gente sabe quem é (...) Quem não lembra das críticas constantes do vice-prefeito da cidade, onde tá nesse momento?", disse.

Vitor citou dois programas criados em sua gestão, o "Bora Conectar" e o "Bora de Graça", que passaram por mudanças na gestão de Naumi. Valim afirmou que o "povo não vive na mentira".

"Desse pai da mentira que disse que não ia tirar o Bora Conectar, onde milhares de alunos tinham ponto de internet na sua casa, em consequência sua família ganhava. Onde tá ele (Deuzinho) para levantar essa voz contra o pai da mentira?", declarou.



Prosseguiu: "Pra aquele pai da mentira que disse que não iria mexer no programa Bora de Graça. Dizer pra aqueles que infelizmente trabalhavam com a mentira que amanhã (hoje) é o dia de vocês, 1° de abril. Mas o povo não vive na mentira. O povo precisa do programa Bora de Graça".

Embate sobre dívidas

Valim levantou um questionamento em relação à alegação de que ele teria deixado a Prefeitura de Caucaia quebrada. Ele pergunta qual dívida Naumi pagou nestes primeiros três meses de mandato. O ex-prefeito afirma nunca ter feito financiamento e empréstimo.

"Eu peço pra aqueles que se dizem defensores de Caucaia que possa levantar a voz para defender a população, principalmente aqueles menos favorecidos", destacou.

Naumi Amorim, em suas redes sociais também nesta segunda, comentou sobre o parcelamento de cerca de R$ 50 milhões em dívidas deixadas pela gestão de Vitor. Além disso, ele informou que acionou o Ministério Público Federal (MPF) para que "sejam tomadas providências".