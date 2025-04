Elmano reúne deputados aliados, enquanto oposição se encontra

Foto: Reprodução/ Redes sociais Elmano de Freitas e Carmelo Neto O governador Elmano de Freitas (PT) promoveu café da manhã com deputados da base no Palácio da Abolição. Parlamentares da oposição se reuniram no gabinete do Carmelo Neto (PL)

Esta terça-feira, 1º, foi dia para os deputados estaduais da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) se reunirem em café da manhã. Os da base foram recebidos pelo governador Elmano de Freitas (PT), enquanto os da oposição se reuniram no gabinete de Carmelo Neto (PL).

No Palácio da Abolição, sede do Governo do Ceará, Elmano e o secretário-chefe da Casa Civil, Chagas Vieira, realizaram um momento com os parlamentares que compõem a base na Alece. De acordo com o governador, foi um momento para apresentar as prioridades da gestão.

"Governo do Estado e Legislativo unidos pelo Ceará! Dia de reunião com parlamentares para apresentar prioridades e investimentos do nosso Governo que não para de entregar. E pode se preparar que ainda tem muito mais por vir. O diálogo entre os Poderes é essencial, sempre com respeito à autonomia de cada um. Seguimos juntos, trabalhando por mais conquistas para o povo cearense", escreveu Elmano nas redes sociais.

A oposição, por sua vez, realizou o café da manhã semanal. O encontro é promovido por um deputado em seu gabinete em rodízio e, desta vez, foi a vez do presidente estadual do PL, Carmelo Neto. Além dele esteve presente Dra. Silvana (PL), Antônio Henrique (PDT), Cláudio Pinho (PDT), Lucinildo Frota (PDT), Queiroz Filho (PDT), Felipe Mota (União) e Sargento Reginauro (União Brasil).

Alcides Fernandes (PL), pai do deputado federal e principal nome da oposição no Ceará, André Fernandes (PL), não foi. Ele foi lançado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) como candidato ao Senado Federal.

Para Carmelo, o anfitrião da vez, o diálogo entre a bancada foi para alinhamento que ele tem defendido que se mantenha atuante, não apenas dentro da Alece, mas também nas eleições de 2026.

"A união desse grupo político já vimos no segundo turno da eleição de Fortaleza em torno do nosso candidato, o André (Fernandes) que reuniu esse arco de alianças. A nossa ideia é manter esse grupo unido na Assembleia, na Câmara de Fortaleza, manter unido em 2026, em 2028", destacou.

Os deputados da oposição já vinham realizando tais encontros matinais. Em um momento, a Alece foi palco de um encontro de última hora entre outras lideranças como Capitão Wagner (União) e o ex-prefeito Roberto Cláudio (PDT). O momento foi ocasional.

Eles marcaram na semana seguinte um encontro entre os principais nomes da oposição, desta vez com a promessa da presença de André, Wagner e RC, além dos parlamentares. Porém, o momento acabou não acontecendo após a não confirmação da presença de lideranças.

As articulações entre as forças que irão disputar as eleições contra o PT no ano que vem ainda discutem de forma inicial quais os candidatos aos cargos majoritários. O PL prioriza o Senado com Alcides candidato. Já para o Governo do Estado, Roberto Cláudio e Glêdson Bezerra (Podemos), prefeito de Juazeiro do Norte, são citados como possíveis postulantes.