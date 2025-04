Evandro rebate críticas de Sarto e ironiza ao citar votação: "A população já respondeu"

Foto: Samuel Setubal/O POVO EVANDRO Leitão (PT), prefeito de Fortaleza

Evandro Leitão (PT) tem sido alvo de críticas por parte do ex-prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT). O atual gestor, por sua vez, disse não precisar responder ao pedetista, pois a população da capital cearense já teria dado sua resposta nas urnas quando o então prefeito teve apenas 11% dos votos e ficou fora do segundo turno.

"A população já respondeu o ex-prefeito. Quando o ex-prefeito sai de uma eleição com 11% dos votos, a população já respondeu e eu não preciso responder ao prefeito", disse Evandro nesta terça-feira, 1, ao ser questionado sobre as críticas do seu antecessor.

A primeira declaração de Sarto sobre o novo governo foi no dia 14 de fevereiro, em entrevista ao O POVO, a primeira após o fim de seu mandato, quando evitou comentar o trabalho de Evandro e disse ainda aguardar o melhor momento.

"Dar o tempo necessário para que a gestão que está aí mostre a que veio. Estamos esperando amadurecer para a gente dar o tempo devido", afirmou Sarto.

Poucos dias depois, o ex-prefeito começou a fazer postagens atacando a gestão de Evandro. Só ontem, o pedetista publicou dois vídeos com o título "Quem acredita nas mentiras do PT?", usando imagens e vídeos do petista durante a campanha.

Um dos principais pontos rebatidos por Sarto é em relação às dívidas deixadas por sua gestão, como Evandro tem apontado. Na publicação mais recente, o pedetista questiona a fala do prefeito de redução de 30% dos servidores municipais para cortar gastos, mas o ex-prefeito ressalta que o petista criou três novas secretarias na reforma administrativa.

Em outra crítica, Sarto acusou a gestão de diminuir a merenda escolar. "Isso é muito grave! Muitas das crianças dependem dessa alimentação nas escolas, e o prefeito vai e corta a carne, corta o ovo da comida das nossas crianças? Essa é a Fortaleza 4 vezes mais forte? Deixando nossas crianças passarem fome na escola?", declarou Sarto em postagem na sexta-feira, 28.

Sarto também diz que o PDT, em sua gestão e na do ex-prefeito Roberto Cláudio, fizeram da educação de Fortaleza a melhor do país e disparou: "O PT, em 3 meses, está acabando com tudo!".

Idilvan Alencar (PDT), titular da Secretaria Municipal de Educação (SME) da capital cearense, afirmou ao O POVO se tratar de "fake news". Em nota, a pasta negou o que chamou de "falsa informação" apontada por Sarto.

Em outro episódio, Sarto e Evandro trocaram acusações sobre a situação dos Centros de Referência de Assistência Social (Cras). Vice-prefeita e secretária dos Direitos Humanos e Desenvolvimento Social (SDHDS), Gabriella Aguiar (PSD), comentou que recebeu a gestão com somente quatro unidades em pleno funcionamento. Sarto disse se tratar de "fake news".

Evandro entrou no assunto e disse, na época, que: "Eu até que compreendo essa declaração do ex-prefeito, porque ele não administrava, ele não tinha o conhecimento preciso daquilo que estava acontecendo na ponta".