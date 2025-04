Vereadora critica Evandro com pergaminho

Foto: Reprodução/ Instagram Bella Carmelo (PL) em tribuna nesta segunda-feira, 1º

A vereadora Bella Carmelo (PL) aproveitou o 1º de abril, conhecido como o dia da mentira, para levar “pergaminho” com supostas mentiras ditas pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para a tribuna da Câmara Municipal de Fortaleza, durante a sessão plenária.

Bella Carmelo afirmou que hoje seria o dia “dos pinóquios do Brasil”, em referência a Lula, ao governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), e ao prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT).

“Como hoje é o dia 1º de abril, a gente pode falar que hoje é o dia do Lula, que hoje é o dia do Elmano, que hoje é o dia do Evandro. É o dia dos pinóquios do Brasil”, disse no início de seu discurso, antes de ler o documento.

De acordo com a vereadora, o extenso documento elencaria mais de 70 páginas de declarações controversas e promessas de campanha não cumpridas. “Porque é tanta mentira que eu preciso desse pequeno pergaminho para poder lembrar de algumas”, diz Bella Carmelo.

Em relação a Evandro Leitão, a vereadora afirmou que o prefeito culpou José Sarto (PDT), seu antecessor, pois “postos de saúde estão sem remédio”. Segundo ela, “ele teve a transição, se ele tivesse feito corretamente não teria problema nenhum de desabastecimento”.

Após finalizar a leitura, Bella Carmelo voltou a referenciar o 1º de abril para criticar os chefes do Executivo e o Partido dos Trabalhadores, sigla que os três são filiados. “Como hoje é dia 1º de abril, a gente pode viver nesse mundo imaginário do PT onde tudo é lindo, não tem violência, não tem fome, não tem miséria e não faltam leitos nem remédios", disse.