Inspetor Alberto é indiciado pela Polícia Civil pelo vídeo com porco

Foto: Reprodução Whatsapp O POVO INSPETOR Alberto (PL) em vídeo que resultou em inquérito na Polícia Civil

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) informou, nesta quarta-feira, 2, que indiciou o vereador Inspetor Alberto (PL) após concluir o inquérito policial instaurado para apurar o suposto crime de maus-tratos a animais e injúria eleitoral. O caso foi enviado ao Poder Judiciário.

O inquérito policial havia sido instaurado ainda em outubro de 2024 para investigar a ocorrência. Em vídeo compartilhado nas redes sociais, o político foi visto carregando um porco pelas orelhas e proferindo ameaças ao animal. No indiciamento do vereador, a Polícia Civil aponta que há indícios de crime na ação do parlamentar.

No vídeo em questão, Inspetor Alberto diz "Você vai para a panela", o vereador carrega e derruba o porco; então, coloca o joelho direito na parte superior do animal: "Vê se aguenta aí, leitão". Depois, Inspetor Alberto ergue e solta o porco, antes de finalizar: "Desgraçado, você vai para a panela dia 27. Vou comer você assadinho".

O registro começou a ser veiculado no dia do segundo turno das eleições, quando Evandro Leitão (PT) disputava a Prefeitura de Fortaleza com André Fernandes (PL), aliado de Inspetor Alberto.

Após a repercussão do vídeo, a defesa do vereador afirmou, por meio de nota, que não houve "intuito de causar dor ou desprezo ao animal".

"O vereador se encontrava em um sítio-fazenda. Na ocasião, ele transferia o animal de um lugar para outro e, durante esse trâmite, aproveitou e proferiu algumas palavras no bojo do cenário político que circunda o Município de Fortaleza", diz a nota.

Parlamentares apresentaram um pedido de cassação no Conselho de Ética, ainda em 2024, após a veiculação do vídeo. No entanto, o presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, Leo Couto (PSB), disse que o Conselho de Ética da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) deve analisar apenas representações feitas contra o vereador do PL na atual legislatura. Não devem ser avaliadas as polêmicas em que o parlamentar esteve envolvido durante a eleição de 2024. A fala foi dada em entrevista ao Jogo Político, transmitido ao vivo pelo YouTube de O POVO.

Segundo o presidente, os atos realizados pelo vereador Inspetor Alberto durante a campanha de 2024 deveriam ter sidos analisados pelo Conselho de Ética na legislatura passada.

Inspetor Alberto foi reeleito em 2024 para mais um mandato na CMFor. Ele respondeu ao O POVO, após a Polícia Civil abrir o inquérito, que estão a situação seria de "de má-fé". "Porque, se essa pessoa gravou isso, que faz é tempo, por que só postaram agora? Estão usando politicamente contra mim. Eu já fui reeleito, querem atacar a quem?”, disse.