Prefeito é preso sob suspeita de integrar organização criminosa

Foto: Reprodução/ Instagram O prefeito de Potiretama, Luan Dantas (PP)

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) prendeu, nesta quinta-feira, 3, o prefeito de Potiretama, Luan Dantas Felix (PP), suspeito de integrar uma organização criminosa. De acordo com informações repassadas pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o prefeito foi encaminhado para a Delegacia Municipal de Alto Santo, onde os devidos procedimentos foram realizados.

O gestor foi reeleito para a prefeitura nas eleições de 2024 com 71,31% dos votos válidos, contra 28,69% do adversário Dr Fred Campelo (PSD). A Polícia Civil não deu detalhes sobre a operação que levou à prisão do prefeito nem sobre a suposta relação dele com a organização criminosa. O caso está em fase de investigação e corre em segredo no Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE).

Segundo o advogado do gestor, Pedro Teixeira Cavalcante Neto, a acusação consta que o prefeito seria o autor intelectual de um incêndio criminoso. O evento teria sido cometido por integrantes de uma organização criminosa.

Porém, Pedro Neto nega ter tido acesso ao inquérito ou ao pedido das medidas cautelares. O advogado fez a solicitação dos documentos ao juiz do caso, mas pedido ainda não foi aceito. "Nós não temos argumentos formados porque nós não tivemos acesso nem ao que foi colhido contra ele. O que nós temos é só a decisão que menciona alguns fatos", afirmou o advogado.

Os fatos que motivaram a prisão teriam acontecido há um ano. O advogado afirmou já ter percebido "fragilidades" na decisão judicial por conter "fatos antigos". "Os elementos constantes da decisão são frágeis, até porque são fatos antigos. É como se polícia tivesse requentando fatos de mais de um ano atrás", destacou.

Pedro Neto teve acesso somente à decisão judicial que autorizou a prisão. Segundo ele, a acusação seria baseada em "ilações de um adversário político de Luan Dantas". "Pelo teor da decisão, são ilações de um adversário político do Luan, que levaram a essa imputação a ele. (...) A natureza da imputação é de natureza política", acusou o advogado. O POVO não conseguiu acesso ao documento.

Luan Dantas se encontra à disposição do juiz de Quixadá. A audiência de custódia deve ocorrer nesta sexta-feira, 4, no núcleo de custódia do Município, com horário ainda a ser definido.