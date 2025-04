Yury do Paredão será o único cearense a presidir comissão na Câmara dos Deputados

Foto: Billy Boss / Câmara dos Deputados DEPUTADO federal Yury do Paredão (MDB)

Yury do Paredão (MDB) foi eleito nesta quarta-feira, 2, presidente da Comissão de Desenvolvimento Urbano na Câmara dos Deputados. O parlamentar natural de Juazeiro do Norte, distante 527,57 km de Fortaleza, é o único cearense que presidirá uma das 30 comissões técnicas. Com a eleição desta quarta, estão instaladas todas as comissões permanentes da Câmara.

A definição das presidências das comissões da Câmara aconteceu no dia 19 de março. Na época, nenhum cearense foi escolhido para os postos. Apenas a de Desenvolvimento Urbano não havia escolhido seu presidente. O cearense foi eleito por unanimidade. A escolha dos três vice-presidentes será feita em outro momento. Outras comissões já vem realizando o processo de definição da composição das vices.

O deputado federal destacou ser um espaço fundamental para a discussão e construção de políticas públicas que melhorem a infraestrutura, a mobilidade e a qualidade das cidades brasileiras. O mandato da presidência é de um ano.

"Com muito diálogo, transparência e compromisso, vou trabalhar incansavelmente para garantir mais avanços e desenvolvimento para o Ceará e para todo o Brasil. Missão dada é missão cumprida, então bora trabalhar!", publicou Yury em suas redes sociais.

O parlamentar elencou como prioridades na comissão a gratuidade do sistema público de transporte, espaço para demandas dos trabalhadores autônomos, empreendedores desse setor como taxistas, mototaxistas e de aplicativos.

Além disso, o deputado também destacou que o direito à moradia será um tema central. "Todos os brasileiros e brasileiras merecem um lugar para chamar de seu. Moradia é sinônimo de dignidade", afirmou.

Criada em 1985, a Comissão de Desenvolvimento Urbano analisa e vota proposições sobre urbanismo, uso do solo urbano, habitação, saneamento, transportes urbanos e infraestrutura das cidades, entre outros temas.

Yury está no primeiro mandato na Câmara dos Deputados. Em 2022, na primeira participação em eleições, ele obteve 90.425 votos, tendo sido eleito pelo PL. Após uma guinada ao governismo, ele foi expulso do partido, saindo com aval de permanecer com o mandato. Ele, então, escolheu se filiar ao MDB.