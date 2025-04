Ana Vládia Gadelha toma posse como presidente da ACMP

Foto: Zé Vitor/Divulgação/Engaja Posse da nova diretoria da Associação Cearense do Ministério Público (ACMP)

A promotora de Justiça Ana Vládia Gadelha assumiu como nova diretora da Associação Cearense do Ministério Público (ACMP), em cerimônia realizada nesta sexta-feira, 4, em Fortaleza. Ela, que fica na função durante o triênio 2025-2027, é a segunda mulher a ocupar o cargo em 82 anos de história da ACMP. A outra presidente foi Maria José da Fonseca (1995-1997).

"Há 30 anos que nós não tínhamos uma mulher presidente. Isso significa um grande passo, uma evolução na nossa política de gênero, mas também uma responsabilidade. Há muito a ser feito ainda, mas fico muito orgulhosa e espero que muitas mulheres me sucedam no cargo", ponderou Ana Vládia.

Além de fortalecer a instituição e defender as prerrogativas da classe, o intuito da nova diretora é dar continuidade aos avanços deixados pela gestão anterior, comandada por Herbert Santos (2022-2024). O ex-presidente, por sua vez, considera um "marco histórico" a posse da segunda mulher diretora da ACMP.

"Isso mostra a força das mulheres, a resiliência, a garra, a determinação que as mulheres da área jurídica, da área política têm, porque esse espaço deve ser ocupado pelas mulheres, porque o lugar da mulher é onde ela quiser estar. Se ela tiver aptidão e condições de ocupar aquele espaço, nós não podemos causar nenhum tipo de obstáculo, pelo contrário, nós devemos incentivar a representatividade feminina".

Para o presidente da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público (Conamp), Tarcísio Bonfim, a chegada de Ana Vládia "representa renovação, mas sobretudo a continuidade de um grande trabalho feito pela ACMP em parceria com a Conamp".

"A Associação Cearense ajuda a Nacional a trabalhar diuturnamente na defesa dos direitos, das vantagens, das prerrogativas, na defesa do Ministério Público Brasileiro e, também, nesse trabalho de defesa da democracia e do Estado Democrático de Direito", considera Bonfim.

A chapa "Evoluir é Preciso", liderada por Ana Vládia, foi eleita em 21 de fevereiro, com 287 votos. A outra concorrente era a "Uma Nova ACMP", presidida por Rafhael Ramos Nepomuceno, que obteve 244 votos. Já a cerimônia de posse contou com a presença da vice-governadora do Ceará, Jade Romero (MDB); do prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT); da senadora Augusta Brito (PT); do procurador-geral de Justiça, Haley Carvalho Filho; e da presidente da seccional cearense da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-CE), Christiane Leitão; entre outras autoridades.