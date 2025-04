Evandro critica ex-prefeitos por problemas na Saúde; RC reage

Foto: Samuel Setubal ANTES aliados, Roberto Cláudio e Evandro Leitão entraram em rota de colisão

O prefeito de Fortaleza Evandro Leitão (PT) e o ex-prefeito Roberto Claudio (PDT) trocaram farpas nesta sexta-feira, 4. Durante evento de entrega de um posto de saúde, no bairro Demócrito Rocha, Leitão voltou a falar de dificuldade financeiras na Prefeitura e disse que os dois últimos prefeitos de Fortaleza deveriam ter "vergonha na cara".

"Podem me cobrar, nós vamos, nos próximos meses, normalizar essa questão da saúde de Fortaleza. Ninguém muda da noite para o dia, alguns poucos querem se aproveitar de momentos, que não é justo, não é razoável estarem me cobrando em 90 dias coisas que não foram feitas durante 12 anos. Os ex-prefeitos, que eram médicos e que não tiveram respeito com a população de Fortaleza. Os dois últimos prefeitos dessa Capital, eram médicos e eram para ter vergonha na cara", afirmou, de forma exaltada.

Minutos depois, Roberto Cláudio, que governou a cidade de 2013 a 2020, publicou um vídeo respondendo o que chamou de fala agressiva de Evandro. "Lembrou até os seus tempos de dirigente de futebol, em que se envolvia comumente em bate-bocas e confusões nos estádios. Prefeito, é bom que se lembre que agora você é líder de uma das maiores capitais do Brasil, tarefa que demanda equilíbrio e muita humildade para acolher crítica e, principalmente, capacidade de transformá-las em ação de governo", afirmou.

Postos sem remédio

Evandro iniciou as críticas lembrando dívidas que recebeu da gestão José Sarto (PDT). Segundo ele, somente de empréstimos a fornecedores, a Prefeitura devia mais de R$ 1 bilhão. "É fato e eu aqui não vou colocar debaixo do tapete absolutamente nada, não vou esconder nada da população fortalezense. É um fato que nós temos que melhorar a saúde da nossa Capital", explicou.

Ele admitiu que ainda faltam alguns remédios nos postos de saúde de Fortaleza, mas afirmou que a situação melhorou bastante desde que assumiu e que espera logo resolver a questão.

"É fato que ainda faltam alguns remédios em postos de saúde. Vocês tem que saber que quando nós recebemos a Prefeitura de Fortaleza, havia apenas menos de 40% dos remédios que é para ter em posto de saúde. Não tinham por falta de pagamento, por inadimplência com os fornecedores, que não eram pagos desde agosto do ano passado. E nós estamos, paulatinamente colocando em dia. Ainda está longe, mas já colocamos no nosso planejamento. Hoje nós temos 84% dos remédios dos postos de saúde e nós queremos resolver por completo essa situação ainda no mês de abril, mesmo não sendo fácil porque os desafios são grandes e a irresponsabilidade da gestão anterior, infelizmente, é uma realidade", argumentou.

Está faltando trabalho

Na réplica ao prefeito, Roberto Claudio disse que as críticas lhe dão a oportunidade de relembrar seus feitos como prefeito.

"Primeiro, abrimos as seis primeiras, e até hoje únicas, UPAs municipais. Abrimos quatro policlínicas de exames e consultas; o IJF 2; o primeiro hospital pediátrico clínico e cirúrgico da cidade, o Hospital da Criança; mais de 20 unidades básicas de saúde, novos CAPs, ampliamos leitos de Gonzaguinhas e Frotinhas e fizemos concursos para as mais diversas áreas. Certamente que ficou muita coisa a ser feita, mas eu tenho orgulho de ter promovido a maior ampliação de atendimento e de leitos da história da cidade de Fortaleza", explicitou.

Para o pedetista, exaltar seus feitos serve para provocar uma boa disputa. "Falo isso também até para provocar uma boa disputa, que o senhor e a sua gestão possam fazer mais, porque assim quem sai ganhando é a população. Mas os primeiros sinais, prefeito, não são bons, são de descaso e abandono com a saúde. Está faltando trabalho e ação e sobrado agressão", concluiu.

Não houve citação, por parte de RC, ao governo de Sarto (PDT), seu aliado. Até a publicação desse material, Sarto não havia comentado as declarações.