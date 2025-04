Alece comemora 190 anos de história com homenagens e ações

Foto: Divulgação/Assembleia Legislativa do Ceará FACHADA da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece)

Quase dois séculos atrás, em 1835, o senador José Martiniano de Alencar, presidente da Província do Ceará, abriu os trabalhos da primeira sessão do Poder Legislativo cearense. Percorrendo mudanças de sede, um regime militar, uma pandemia e um incêndio no Plenário, a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) completa 190 anos nesta segunda-feira, dia 7 de abril.

O atual presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Romeu Aldigueri (PSB), manifestou orgulho de ser presidente da Casa durante as comemorações. “Para um gestor público, que sou, celebrar esse momento dos 190 anos da Assembleia Legislativa, estando no exercício da Presidência, é uma emoção”, afirmou Aldigueri.

Quando o Ato Adicional de 1834 autorizou as então Províncias do Império do Brasil a instituírem assembleias legislativas próprias, a Casa Legislativa foi criada e abrigava apenas 28 deputados e 7 suplentes.

A primeira sede funcionava nas proximidades da Praça da Sé, no Centro de Fortaleza, mas já passou por diversos endereços: após vigência na Praça da Sé, transferiu-se para a rua Floriano Peixoto e, posteriormente, para a rua São Paulo, onde funcionou por mais de 100 anos.

O prédio da rua São Paulo abriga atualmente o Museu do Ceará e, desde 1977, o Legislativo estadual está instalado no Palácio Deputado Adauto Bezerra, na avenida Desembargador Moreira.

“São quase dois séculos de história, de luta, de avanços e de conquistas que moldaram não apenas esta Casa, mas também o próprio destino do nosso Estado”, disse ainda Aldigueri.

Em junho de 2024, um incêndio tomou conta do Plenário 13 de Maio, que ficou inutilizado por quase cinco meses até ser reinaugurado após obra que custou cerca de R$ 23,7 milhões. Na época, o atual prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), era deputado estadual e presidente da Casa.



O deputado estadual Acrísio Sena (PT) foi eleito deputado pela primeira vez em 2018 e recentemente assumiu o cargo novamente após Júlio César Filho (PT) tirar licença.

Segundo ele, a Casa Legislativa viveu períodos “democráticos” e “obscuros”. O deputado relembra seu mandato durante a pandemia da Covid-19. “Eu entendo que a Assembleia Legislativa, em 190 anos, viveu muitos períodos, períodos democráticos, períodos obscuros. Mas, acima de tudo, é uma Casa que mantém a altivez da voz do povo no parlamento”, disse.

“Eu creio que tive um dos momentos mais difíceis da história do Brasil e do mundo, que foi metade do mandato convivendo com a Covid-19, mas tive oportunidade de trazer bons debates para casa”, destacou o deputado.

Romeu Aldigueri e Acrísio Sena estiveram em uma corrida de rua, neste domingo, 6, que abriu a programação especial de aniversário da Assembleia. Entre os deputados presentes estavam Guilherme Sampaio (PT), Heitor Férrer (União Brasil), De Assis Diniz (PT), Queiroz Filho (PDT), Juliana Lucena (PT) e Bruno Pedrosa (PT).

A sessão solene de comemoração dos 190 anos da Assembleia ocorre nesta segunda-feira, às 17h, no Plenário 13 de Maio.