Ato pró-anistia reúne apoiadores em Fortaleza

Foto: Thays Maria Salles Manifestação pró-anistia ocorreu na tarde deste domingo, 6, e incluiu adesivaço com adesivos de "Fora Lula" e Anistia Já"

Simultaneamente com a Avenida Paulista, uma pequena manifestação em defesa da anistia para os condenados pelos atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro foi realizada em Fortaleza ontem.

O ato ocorreu no cruzamento das avenidas Dom Luís e Virgílio Távora, e movimentou uma pequena quantidade de pessoas, que carregavam adesivos com a frase “Anistia Já” e cartazes com escritos de “Fora Lula”.

Durante a manifestação, o senador Eduardo Girão (Novo-CE) esteve presente e ajudou a colocar os adesivos nos carros que passavam pela avenida. Em sua fala, Girão defendeu os condenados pelo ataque à Praça dos Três Poderes.

“Essas pessoas estavam com bandeira do Brasil, Bíblia, nunca tiveram passagem na polícia por nenhum tipo de processo e estão sendo massacradas. Enquanto nós tivemos num passado recente, torturadores com anistia, pessoas que sequestravam embaixadores, grupos políticos que fizeram assalto a banco e que tiveram a anistia. Essas pessoas que, no meu modo de entender, nem são criminosas, precisam urgentemente dessa anistia para evitar mais injustiça”, disse o senador.

A suplente de deputada federal Dra. Mayra Pinheiro (PL), que também esteve presente no evento, citou a cabeleireira Débora Rodrigues dos Santos, que escreveu a frase "Perdeu Mané" com batom na estátua em frente ao Supremo Tribunal Federal (STF) durante o 8 de janeiro e atualmente está em prisão domiciliar.

“Eu acho que duas palavras definem o que a gente tá fazendo aqui: empatia e solidariedade. Nós estamos assistindo à condenação de pessoas que estão recebendo penas desarrazoadas por supostos crimes, que é o caso da Débora. Acho que a Débora acordou o país que ninguém pode ser condenado a 14, 16, 17 anos porque riscou uma estátua de batom”.

O encontro faz parte de um movimento nacional com objetivo de pedir anistia, que teve como ponto central a Avenida Paulista, em São Paulo. Parlamentares do Partido Liberal e aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) compareceram ao evento.

Mayra Pinheiro diz acreditar que os atos devem facilitar movimento do Congresso Nacional para aprovar a PL da Anistia. "A gente já já tem um movimento dentro do Congresso, uma determinação dos deputados de votarem pela voz do povo. E hoje o povo na Paulista, representando o Brasil inteiro, deu um recado pro Brasil. A gente não tá falando de política, a gente tá falando de solidariedade, justiça, dignidade e humanidade", afirmou.

Em São Paulo, durante seu discurso na Avenida Paulista, Bolsonaro voltou a negar que os atos do 8 de janeiro foram uma tentativa de golpe, afirmando que “só um psicopata” acreditaria que um golpe de Estado aconteceu durante o 8 de janeiro.

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL), em seu discurso, tirou um batom do bolso e o levantou, afirmando que o objeto representa a cabeleireira presa.

“Queremos dizer queridos, em especial para as nossas meninas aqui representadas por aquele ato que nossa vereadora Priscila Costa fez em Copacabana: o batom, batom que representa Débora”, afirmou.

Com informações de Thays Maria Salles