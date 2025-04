Evandro tira Baquit da Regional 4 e o nomeia para coordenadoria das Regionais

Foto: FERNANDA BARROS Osmar Baquit assumirá Coordenadoria Especial de Apoio à Governança das Regionais

O prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), exonerou o deputado estadual Osmar Baquit (PSB) da Secretária Executiva Regional 4 e o nomeou para assumir a Coordenadoria Especial de Apoio à Governança das Regionais. A mudança consta na edição da sexta-feira, 4, do Diário Oficial do Município (DOM).

O nome de Baquit para a Regional 4 foi anunciado no último dia de 2024. No dia seguinte, durante a posse do petista, o deputado contou que teve duas horas para decidir se assumiria o posto.

Na época, ele já contava que sairia da pasta em 2026, quando pretende disputar a permanência na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece).

O POVO procurou Evandro Leitão e Osmar Baquit para comentarem a mudança, mas não houve retorno até o fechamento.

Baquit e Evandro possuem proximidade antes de o prefeito entrar na política. Ambos foram contemporâneos quando eram, respectivamente, presidente do Fortaleza e do Ceará — Baquit ficou no Tricolor entre 2011 e 2014, enquanto Leitão esteve no Vovô durante 2008 e 2015.

"Resolvi dar uma oxigenada. Eu sou amigo/irmão do Evandro, desde que ele era presidente do Ceará e eu do Fortaleza. Sempre fomos amigos, nunca teve briga. Na Assembleia nos aproximamos demais. Ele tinha a preferência por mim para ser o presidente", contou Baquit na época.



Osmar Baquit está no sétimo mandato de deputado estadual. Foi vice-prefeito de Quixadá e, na Assembleia, líder do governo nas gestões de Beni Veras e Lúcio Alcântara (União Brasil). Ele foi também secretário da Aquicultura e Pesca na gestão do então governador Camilo Santana (PT).

Veja também, clicando aqui ou no player abaixo: Milhares vão às ruas nos EUA contra medidas de Trump e Musk