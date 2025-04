Parlamentares cearenses participam de evento pró-anistia

Foto: Reprodução/ Instagram O deputado federal Dr. Jaziel (PL), o senador Rogério Marinho (PL-RN), o deputado estadual Carmelo Neto (PL), o deputado federal André Fernandes (PL) e a vereadora Priscila Costa (PL)

Mais uma manifestação pela anistia dos participantes do ato antidemocrático aconteceu neste domingo, 6, na Avenida Paulista, em São Paulo. Parlamentares cearenses aliados ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) compareceram ao evento.

O ex-candidato à prefeitura de Fortaleza e deputado federal André Fernandes (PL) esteve presente na manifestação ao lado de seu pai Alcides Fernandes (PL), pastor e deputado estadual. André Fernandes publicou um vídeo em suas redes sociais onde ele diz, e é possível ouvir manifestantes gritando ao fundo, a frase “Lula ladrão, seu lugar é na prisão”.

Dr. Jaziel (PL), também deputado federal pelo Ceará e marido da deputada estadual Dra. Silvana (PL), viajou para São Paulo para participar do ato. Outros dois aliados de Bolsonaro no Ceará e em Fortaleza, Carmelo Neto (PL), deputado estadual também presidente do partido no Estado, e a vereadora Bella Carmelo (PL), compareceram ao ato. Carmelo Neto, em suas redes sociais, afirmou que Bolsonaro “está escancarando pro mundo o verdadeiro golpe que foi dado no Brasil”.

A vereadora Priscila Costa (PL), que também esteve na manifestação, afirmou que não imaginava que “o batom se tornaria o grande símbolo da anistia”. Ela se refere ao batom utilizado por Débora Rodrigues dos Santos para escrever a frase “Perdeu Mané” na estátua A Justiça, em frente ao Supremo Tribunal Federal (STF), durante os atos do 8 de janeiro.

Débora está em prisão domiciliar e foi citada como “símbolo da anistia” pelos políticos presentes no ato. “Quando a gente começou a lutar pela anistia ainda em Copacabana e levantamos o nosso batom, convocando toda a multidão para fazer o mesmo, não imaginávamos que o batom se tornaria o grande símbolo da anistia”, disse Priscila Costa. “E agora essa multidão linda já impunha o seu batom, se preparando inclusive para receber o presidente Bolsonaro e a nossa Michele Bolsonaro”, disse a vereadora em vídeo na Avenida Paulista”.