Campo lança Luizianne ao Senado e candidatas para eleição

Foto: Thays Maria Salles Luizianne Lins é lançada pré-candidata à senadora pelo Campo de Esquerda do PT

O Campo de Esquerda, grupo dentro do PT no Ceará, lançou a ex-prefeita Fortaleza e deputada federal, Luizianne Lins (PT), como pré-candidata ao Senado Federal nas eleições de 2026. A novidade foi revelada durante encontro do grupo realizado nesta segunda-feira, 7, no bairro Benfica. Na oportunidade, também foram confirmadas as vereadoras Professora Adriana e Mari Lacerda, respectivamente, para a disputa pelas direções estadual e municipal da sigla.

A ex-prefeita afirmou que o nome dela para concorrer a uma vaga na Casa Alta é um "processo de discussão", acrescentando que, por ora, a prioridade é o Processo de Eleição Direta (PED) do PT. Luizianne contou ainda que tentaram convencê-la a postular o comando do diretório cearense, contudo, ela preferiu apoiar as correligionárias.

"Eu sempre dei muita corda para as meninas assumirem os espaços de poder delas. As mulheres em especial. Tenho que assumir as tarefas que me forem colocadas. Abrir o debate, né? A grande discussão é essa", disse Luizianne em entrevista coletiva após o anúncio.

"Eu disse que achava que tinha que ter outros nomes protagonizando. Mulheres. Essas meninas que, inclusive, foram eleitas vereadoras de Fortaleza. Eu fui vereadora muito jovem, então fico muito feliz por elas. Daí, acho que elas me devolveram desse ponto de vista, me lançando pré-candidata à senadora. É um processo da gente fazer essa discussão dentro e fora do partido", complementou.

Luizianne surge como mais uma opção do PT na corrida pela cadeira do Senado. O hoje líder do governo Lula na Câmara dos Deputados, José Guimarães (PT), também deseja assumir o posto. O ministro da Educação, Camilo Santana (PT), chegou externar apoio à postulação do parlamentar. Em fevereiro, o ex-governador falou que o correligionário estará "representando o povo do Ceará lá naquela Câmara Alta, em Brasília".

Além Luizianne e Guimarães, o arco de alianças em torno do governador Elmano de Freitas (PT) tem os deputados federais Eunício Oliveira (MDB) e Júnior Mano (PSB), e Chiquinho Feitosa (Republicanos) cotados para concorrer. Júnior Mano, todavia, tem apoio do senador Cid Gomes (PSB), que tem dito que não pretende tentar reeleição, mas tem manifestado disposição para que o partido dele dispute.

Quando questionada sobre o leque de alternativas ao qual ela se soma, Luizianne pontuou que, primeiro, está entrando nessa discussão "realmente agora".