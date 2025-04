Cid reafirma "compromisso" com Júnior Mano, mas diz ser cedo para falar de eleição

Foto: FERNANDA BARROS Senador Cid Gomes

O senador Cid Gomes (PSB) discutiu o cenário político futuro em relação às eleições e enfatizou que seu partido, o Partido Socialista Brasileiro, é "quem decide" o apoio ou não ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em uma possível reeleição do petista. Ele esteve em sessão solene na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) em alusão aos 190 anos da Casa, nesta segunda-feira, 7.

"O partido é quem decide. Eu votei no Lula em todas as eleições no segundo turno, todas as eleições que ele participou, eu votei nele no segundo turno. No primeiro (turno), eu votei no Ciro em praticamente em todas ou quase todas as eleições. Então vamos ver quem são os candidatos", disse o senador.

Cid esclarece a relação do seu partido, PSB, com o PT, mencionando a participação na base de apoio a nível nacional e estadual, além do apoio no segundo turno da eleição presidencial.

"Eu componho a base do PT a nível nacional, meu partido tem a vice-presidência da República, nosso partido tem ministérios no governo do Lula e aqui no governo do Elmano também. Nós integramos, no segundo turno da eleição presidencial. O PSB participa e somos base do governo Elmano. Então é natural que partidos, né, tenham projetos e esses projetos sejam diferentes um do outro", afirma.

No entanto, o senador destacou que não é o momento adequado para focar em 2026, dada a necessidade de cumprir responsabilidades atuais. "Um ano, quase dois anos para a eleição não é hora de estar falando de eleição. A gente tem que cumprir a nossa etapa". Ele também reitera que a vontade lançar o deputado federal Junior Mano (PSB) para sua sucessão é um assunto interno.

"Esse é um assunto interno que eu, por compromisso e por transparência, deixei público, mas isso não quer dizer que eu vá todo dia defender essa questão, até porque seria incoerente com o que eu penso. Agora é hora da gente cumprir as nossas responsabilidades. Eu tenho compromisso com o Júnior Mano que é claro, se o PSB tiver uma posição na chapa majoritária, eu defenderei que seja o nome dele. Isso é um compromisso de quem tem palavra", afirmou Cid Gomes.

O deputado estadual Marcos Sobreira (PSB), líder do PSB na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece), afirma que o senador continua sendo a prioridade do partido para a reeleição, embora exista uma consideração pela vontade pessoal dele.

"A gente tem vários nomes à discussão, mas óbvio que a prioridade, e esse é o sentimento da grande maioria do partido, é que o senador Cid possa ser naturalmente candidato à reeleição. Mas tem um desejo pessoal dele, tem a vontade pessoal dele. O que nós trabalhamos é que o PSB tenha espaço na chapa majoritária e o nosso candidato principal é o senador Cid", afirmou.