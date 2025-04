Guimarães afirma que quem apostar em briga com Camilo "vai quebrar a cara"

Foto: Reprodução//instagram Guimarães lançou pré-candidatura ao Senado e crê no apoio do ministro Camilo Santana

O deputado federal José Guimarães (PT-CE), líder do governo na Câmara, rechaça qualquer rusga com o ministro da Educação Camilo Santana (PT) e o governador Elmano de Freitas (PT). Com aproximação das eleições internas do Partido dos Trabalhadores, alguns grupos internos têm buscado formar chapas para o pleito em nível municipal, em Fortaleza, e em nível estadual.

Um novo grupo, denominado Campo Popular, surgiu com a adesão de vários parlamentares e, ao que se diz nos bastidores, com apoio do ministro e do governador. Guimarães é um dos líderes do Campo Democrático, que tem maioria no PT local.

Guimarães negou ao O POVO que Camilo faça parte do novo grupo. "Isso não procede. Camilo é do Campo Democrático", afirmou. Pouco depois, o parlamentar enviou uma foto ao lado do ex-governador, com o seguinte texto: "Unidos no PT e juntos pelo Brasil e pelo Ceará. Sempre estivemos juntos e vamos continuar. Não tem risco de crise entre Guimarães e Camilo. Quem apostar nessa briga vai quebrar a cara. Nosso projeto é construído coletivamente com Camilo Santana e Elmano".

Nas redes sociais, o deputado também publicou a foto ao lado de Camilo, mas com texto destacando reunião que teve com o ministro em Brasília.

Nome cotado para disputar a presidência do PT na Capital e integrando do Campo Popular, que deve ser lançado oficialmente no próximo dia 12, o ex-deputado estadual Antônio Carlos afirmou ao O POVO que a proximidade do novo campo a Elmano e Camilo é importante, mas que o grupo vai muito além disso.

"Temos a senadora Augusta Brito, o deputado José Airton, os deputados Missias, Guilherme (Sampaio) e Acrísio (Sena), além de muitos movimentos sociais", afirmou.

Antônio Carlos afirmou que há esforços para que se chegue a uma unidade dentro do partido, respeitando as tradições do PT, que costuma ter debates dentro da sigla sempre que realiza eleições. Para ele, as discussões visam uma atualização do programa político do partido, estreitando o diálogo com seus membros, aliados e com a sociedade em geral.

Candidatura

Sobre o fato do próprio nome estar cotado para concorrer, Antônio Carlos admitiu ser uma honra para qualquer militante presidir o partido em Fortaleza. "Se for (candidato), eu topo, desde que seja fruto de diálogo, respeitando todas as forças do partido", explicou.

Para ele, é importante buscar uma sintonia no partido, visto que os desafios e objetivos são comuns a todos os grupos, "combater as forças conservadoras, o bolsonarismo, além de trabalhar pelo partido, que vive um grande momento", citando que o PT governa Fortaleza, dezenas de cidades no Ceará, além do Estado e a União.

