Sessão de 190 anos da Alece exalta democracia e reúne gerações de ex-presidentes

Foto: Mariana Lopes Sessão solene em comemoração aos 190 anos da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará

A sessão solene de comemoração dos 190 anos de história da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará lotou o Plenário 13 de Maio e contou com a presença de gerações de presidentes do parlamento. O governador Elmano de Freitas (PT), o senador Cid Gomes (PSB) e o prefeito Evandro Leitão (PT) também estiveram presentes na solenidade ao lado do atual presidente da Assembleia, Romeu Aldigueri (PSB), na mesa do Plenário.

As homenagens começaram com a lembrança de Maria Zélia Mota, primeira deputada estadual eleita, que faleceu no domingo, 6. O Plenário prestou um minuto de silêncio à memória à ex-parlamentar.

Aldigueri, então, saudou os deputados presentes. Momentos antes, em coletiva de imprensa, o presidente da Casa celebrou o marco de 190 anos. “Não é todo dia que uma instituição completa 190 anos de existência”, disse.

A sessão abordou temas como unidade política e a importância do diálogo e respeito entre diferentes ideologias para o avanço da sociedade.

“Nós somos homens e mulheres eleitos pelo povo para representá-los e para servi-los”, afirmou Aldigueri. E seguiu: “Somos servidores públicos e estamos na política para servir e nós temos que honrar o passado para, mais ainda, honrar o futuro”, afirmou o deputado.

“Na pessoa dos ex-presidentes desta casa, homens que passaram por aqui, cada um no seu tempo e deram sua contribuição para fazer essa casa mais forte. O que queremos é que a Assembleia esteja cada vez mais pujante, renovada, transparente para bem servir o povo cearense”, declarou.

Cid Gomes, senador e ex-presidente da Assembleia Legislativa, enfatizou o papel crucial do parlamento como escola para futuros líderes executivos. Ele citou o como espaço de convivência democrática e representação da diversidade da população cearense, prestando também homenagem aos servidores da Assembleia.

O governador Elmano de Freitas também discursou e escolheu fazer sua fala na tribuna “da esquerda, por motivos óbvios”. Em seu discurso, ele destacou a “habilidade política” dos políticos da Casa que “mesmo pensando na diferença, conseguem eleger temas, propostas, soluções para fazer a sociedade avançar”.

“Uma coisa que a gente aprende nessa Casa é ter respeito às pessoas que, efetivamente, defendem as ideias que acreditam. A política é grande e ela é feita grande quando essa Casa é integrada por homens e mulheres que, na divergência, olham um para os outros e dizem: ‘O que é que nós podemos encontrar de consciência entre nós?’ Temos opiniões distintas sobre tantas coisas, mas, neste tema, nós podemos encontrar condições em comum”, disse em seu discurso.

“Talvez a grande habilidade da política é de homens e mulheres que, mesmo pensando na diferença, conseguem eleger temas, propostas, soluções para fazer a sociedade avançar”, afirmou o governador.

Evandro usou sua fala para parabenizar os servidores da Assembleia Legislativa. Ao final do discurso, parabenizou os ex-presidentes do parlamento e afirmou que é preciso “honrar com aqueles que nós sucedemos”. Ele saiu do cargo para ocupar a vaga de prefeito de Fortaleza.

“Todos os ex-presidentes deram suas contribuições. Temos uma Casa de iguais com pensamentos diferentes, mas, na grande maioria dos debates aqui, nós nos respeitamos mesmo com tantas diferenças que esse parlamento tem, porque representa a população, os quase 9 milhões de cearenses, que nós temos”, disse Evandro em seu discurso.

Entre os ex-presidentes da Assembleia Legislativa, estavam presentes o deputado Zezinho Albuquerque (PP), José Sarto (PDT), Francisco Caminha, Gony Arruda (PSDB), Domingo Filho (PSD), Marcos Cals (Solidariedade), Luís Pontes e Fernando Santana (PT).