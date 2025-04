Acilon quer disputar vaga na Câmara dos Deputados

Foto: Samuel Setubal Acilon Gonçalves transmitiu o cargo de prefeito para o afilhado político, Dr. Júnior, em 1º de janeiro de 2025

Atual secretário de Educação do Eusébio, município do qual foi prefeito por oito anos, Acilon Gonçalves (sem partido) admite que, caso as coisas caminhem bem, deverá ser candidato a deputado federal em 2026.

Questionado sobre candidatura nas próximas eleições, ele negou a princípio, mas na sequência afirmou que pode, sim, sair candidato. "Não, a princípio não (serei candidato), apesar de meu nome estar sendo cotado para deputado federal, mas é uma conjuntura de momento. Se, no ano 2026, nós tivermos com o potencial político que estamos hoje, eu serei candidato", afirmou, em cerimônia que comemorou os 190 anos da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), na noite desta segunda-feira, 7.

Sem partido desde que desligou-se do PL, Gonçalves não adiantou por qual sigla deverá filiar-se. "Estou sem partido e trabalhando só as melhorias para os municípios que me procuram", respondeu ao O POVO, fazendo referência também aos diversos municípios em que tem aliados, principalmente pela Região Metropolitana de Fortaleza.

O filho de Acilon, Bruno Gonçalves, ex-deputado estadual e atualmente prefeito do município de Aquiraz, está filiado ao PRD, após desligar-se do PL antes das eleições de 2024. Esposa de Acilon, a deputada estadual Marta Gonçalves, recentemente deixou o PL e está filiada ao PSB, de Cid Gomes.

Aliado de Acilon, o prefeito do Eusébio, Dr. Júnior (PRD), disse esperar "perdê-lo" em 2026, acreditando que o ex-prefeito deverá deixar a secretaria em que está alocado para disputar uma vaga na Câmara dos Deputados. (Colaborou Mariana Lopes)