Deputados apostam no consenso para PT-CE

Foto: Julio Caesar - Fábio Lima De Assis e Guilherme Sampaio naturalizam disputas no PT e veem consenso para presidência da sigla no CE

Os deputados estaduais De Assis Diniz (PT) e Guilherme Sampaio (PT) naturalizam as disputas internas do Partido dos Trabalhadores no Ceará em meio à corrida para a presidência da sigla e ao lançamento de pré-candidaturas para as eleições de 2026.

Os parlamentares estiveram em sessão solene na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) em alusão aos 190 anos da Casa, nessa segunda-feira, 7. Na ocasião, De Assis destaca que o “PT é natural à disputa” e que “não há motivo que possa levar, na tese, a qualquer ruptura” após o resultado das eleições no partido no próximo mês de julho.

“Não existe elemento para isso. Até mesmo porque, quem fala dentro de uma lógica do que é a realidade do PT, o PT é natural à disputa. O PT é natural que se dialogue posição. É um verdadeiro partido exercendo sua democracia. Não é um partido que se tranca dentro de um gabinete e define. Você tem isso, você tem aquilo”, disse De Assis.

Ele continua: “É um partido que disputa posição. É um partido que disputa as teses. A essência da dialética, nós exercemos também. Tem a tese, vai para a disputa, tem a antítese e lá a gente produz uma síntese. Então, eu não vejo elemento nem estrutura para isso”.

O deputado Guilherme Sampaio, líder do governo Elmano na Alece, afirma que “tem havido um diálogo muito produtivo, muito construtivo e muita abertura ao diálogo entre todas as correntes internas do PT. Todos nós temos a compreensão de que o PT deve ser o principal sustentáculo do nosso projeto político no Ceará, junto com os partidos aliados”.

Para o parlamentar, há até a possibilidade em um consenso internamento na sigla em lançar candidatura única nas próximas eleições internas da legenda, que agora conta com grupos ligados a lideranças de peso na política cearense, como o governador Elmano de Freitas, do Campo Popular, Luizianne Lins, do Campo de Esquerda, e José Guimarães, do Campo Democrático.

“Eu imagino que pelo que nós temos dialogado, seja muito viável a possibilidade inclusive de uma candidatura de consenso para presidência do partido no estado e na capital e eventualmente até para o esforço de chapas que agrega em vários campos políticos”, disse Guilherme Sampaio

Filiações ao PT

As filiações em massa ao Partido dos Trabalhadores têm sido foco de críticas, especialmente por parte da ex-prefeita de Fortaleza e deputada federal Luizianne Lins, liderança do Campo de Esquerda, grupo dentro do PT, agora lançada como pré-candidata ao Senado Federal para 2026.

Essa é uma das discussões internas no partido. Nessa segunda-feira, 7, durante encontro do Campo de Esquerda no bairro Benfica, Luizianne voltou a criticar grupos petistas que têm aderido à integração de “agentes internos e alheios” à sigla.



"O que nos espanta desde o ano passado, da disputa interna no partido, onde começamos a ver movimentos extremamente não é nem inoportuno (...) Começamos a ver agentes externos, alheios ao PT e que nem sequer são filiados ao partido, fazendo filiações para a disputa do PT. Temos uma máquina de filiação que chegou dentro do partido”, disse a deputada.



Ela continua: "E para dialogarmos com outros grupos dentro do PT, que são petistas e não são alheios ao partido, a gente sempre se respeitou dentro das divergências, mas esse tipo de entrismo é para acabar com o partido”.



Guilherme Sampaio minimiza a filiação em massa e diz: “Quem conhece a dinâmica do processo eleitoral sabe que quando a gente vence eleição, sabe que o período de campanha sempre atrai muito uma militância ou simpatizantes que não tinham filiação para uma situação de formalização do seu vínculo com o partido”.



“Um determinado prefeito vence uma eleição e ele é filiado ao partido e isso anima muita gente a se filiar ao partido e o PT foi muito vitorioso nas últimas eleições no Ceará, em Fortaleza e em vários municípios”, completa o deputado.



“Então quem conhece o PT sabe que esse processo influenciou muito no aumento do nosso número de militantes e qualquer problema pontual que seja denunciado, será apurado pelas direções executivas”, destacou Guilherme.