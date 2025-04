Os desafios e o que propôs Evandro em 100 dias de gestão

Foto: JÚLIO CAESAR Prefeito Evandro Leitão (PT) completa 100 dias de gestão em Fortaleza

Evandro Leitão (PT) completa 100 dias como prefeito de Fortaleza. Mas o que foi feito até aqui na gestão nesses dias iniciais do novo governo? O POVO ouviu os destaques apontados pelo próprio prefeito, além das opiniões de aliados, opositores políticos e entidades que compõem a sociedade fortalezense. O questionamento foi o que destaca cada um nesse período inicial do mandato do petista na Capital.

A gestão começou em uma transição conturbada, com acusações de rombo nos cofres públicos ainda antes de Evandro assumir o cargo. O prefeito e a vice, Gabriella Aguiar (PSD) assumiram prometendo um primeiro mês de reorganização, para ter compreensão de como andava o fluxo de caixa da Prefeitura. O novo governo teve como primeiro ato do novo mandato, cumprindo a promessa de campanha, o envio à Câmara Municipal da mensagem revogando a Taxa do Lixo, tão debatida durante o período eleitoral.

A cada entrevista, Leitão não perdia a chance de reiterar que herdou dívidas da gestão passada. "Eu sempre tenho dito que nós temos que fazer mais com menos. Nós, todos nós, população fortalezense, a imprensa de uma maneira geral sabe do retrato que nós recebemos à Prefeitura de Fortaleza, com quase R$ 1 bilhão de fornecedores atrasados", afirmou em entrevista recente no Paço Municipal.

Paralelamente às críticas aos gestores passados, que renderam, nesse meio tempo, trocas de acusações com Roberto Claudio (PDT) e, principalmente, José Sarto (PDT), o prefeito tem focado na presença em diversos locais de Fortaleza, sempre com bastante exposição nas redes sociais. A ideia, ao que parece, é não apenas trabalhar, mas mostrar que está presente e próximo da vida dos fortalezenses, em uma busca de contraponto com a sensação de distância na qual a gestão passada foi acusada de causar, principalmente após a derrota nas urnas.

Primeiros avanços

Evandro aponta que avanços foram alcançados nesse início de trabalho, principalmente em questões de retomadas de obras, pavimentação, limpeza, além da área da saúde. O prefeito aponta que os resultados, no entanto, ainda precisam ser ampliados.

"Estamos na rua detectando os problemas. No nosso entendimento, já melhoramos relativo à questão da sujeira na cidade. Não que esteja ainda do jeito que queremos, mas já avançamos, já melhoramos com as ações que estamos fazendo. A pavimentação da cidade que não estava, ainda não está, em um bom estado até pelas chuvas que estamos tendo, mas também está melhorando. A saúde ainda temos que melhorar muito (...) É fato que nós temos um problema de medicamentos nos postos de saúde, que estamos resolvendo", afirmou Evandro, colocando como objetivo que haja 100% dos medicamentos nos postos de saúde já nos próximos dias.

Argumentos contra e a favor

Aliados ressaltam, por exemplo, a presença do prefeito nos bairros e no diálogo com os vereadores. A revogação da Taxa do Lixo também é colocada como ponto positivo da gestão do petista.

Enquanto isso, opositores cobram mais avanços na saúde, além da concretização de promessas de campanha. Eles citam, por exemplo, a isenção de 50% do IPVA para motos de até 160 cilindradas. Os nomes também ressaltam a necessidade de investimentos para limpeza da cidade.

Já entidades apresentam argumentos contra e a favor. Para alguns, há a expectativa de diálogo e um elogio para maior comunicação. Mas os pedidos também se acumulam: uma resolução do reajuste dos servidores públicos, produção da atualização do Plano Diretor e mais recursos para a saúde.

A gestão pelos aliados

O presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, vereador Leo Couto (PSB) afirma que Evandro tem estampado uma nova marca na gestão da Prefeitura de Fortaleza, "mais comprometida e conectada com o cotidiano e aflições da população, antes mesmo de assumir o mandato". Ele cita a busca por recursos, em Brasília, o fim da Taxa do Lixo, mesmo com déficit orçamentário herdado, além do alinhamento com a Câmara como exemplos de ações que fazem com que a população já comece a "enxergar os resultados do trabalho e o empenho para resolver os problemas mais urgentes da nossa Fortaleza".

"É um gestor que vai às ruas, realiza escuta ativa e perde noites de sono buscando soluções, porque sabe da urgência do povo", afirma.

O deputado estadual Acrísio Sena (PT) destaca o poder de diálogo do prefeito, que assumiu uma cidade dividida por disputas políticas acirradas. "O carisma natural do prefeito Evandro, somado à sua capacidade ímpar de mediação, tem sido instrumento fundamental para distensionar a polarização e reconectar Fortaleza com seus valores mais nobres", disse em discurso na Assembleia.

O também deputado estadual Guilherme Sampaio (PT) afirma que o trabalho de Evandro até aqui foi "além das expectativas que nós já tínhamos de que ele começaria muito bem a administração municipal". O deputado destaca a presença do prefeito pela cidade, "dialogando de muito perto com a população" e "tomando medidas que não só cumpriam o que ele prometeu durante a campanha, mas que sinalizam o tipo de governo que ele vai fazer".

Embora não seja uma aliada, a correligionária do prefeito, a ex-prefeita Luizianne Lins afirma não estar acompanhando de perto da gestão do colega, mas que nas andanças pela cidade tem ouvido muitas reclamações da população sobre desabastecimento de postos de saúde e problemas no funcionamento do IJF. Ela diz saber que muitos problemas são herdados da gestão passada, mas afirma deverem ser prioridade da administração atual. "Não adianta de alegar que foi Fulano, Beltrano, que não saiu por causa disso, não. Tem que tem que enfrentar, sabe? E eu acho que isso é uma coisa que talvez mereça uma atenção maior por parte do atual governo",afirmou.





A gestão, segundo a oposição

Segundo o vereador Julierme Sena (PL), a marca da gestão Evandro Leitão até aqui é de "muita promessa e pouca entrega". "Como exemplo, podemos citar a promessa de isenção de 50% do IPVA para motos de até 160 cilindradas. Um desconto que seria concedido logo no início da gestão, mas parece ter caído no esquecimento. A saúde continua em colapso, a segurança não melhorou, a cidade segue cheia de buracos e de pontos de lixo. Sem falar das vagas em creches, outra promessa que ainda não saiu do papel", disse o parlamentar.

"A gestão do prefeito Evandro Leitão precisa sair do discurso e do marketing, e partir para ações verdadeiras e concretas", concluiu.

O também vereador PP Cell (PDT) afirma que o prefeito tem se mostrado nas ruas, mas que há pouca resolutividade. "A gente vê que a situação dos postos de saúde está precária. Tivemos problemas com o mérito escolar, problemas com fardas escolares", disse ele, cobrando que se priorize coisas mais emergenciais, em vez de gastos milionários com Carnaval. "Ele está colocando muita culpa na gestão passada, esquecendo um pouco da prioridade para o que realmente é prioridade (...) Acredito que poderia priorizar mais a saúde e a educação nesse momento", afirmou.

Candidato derrotado por Evandro, Capitão Wagner (União Brasil) diz serem esses 100 dias decepcionantes "diante tantas promessas que foram feitas pelo então candidato"

"Prometeu limpar as ruas, continuam imundas. A gente vê que, com as chuvas, os problemas relacionados à limpeza e ao saneamento se agravaram. Falou muito dos problemas de saúde, mas o IJF continua em situação caótica, os postos de saúde sequer têm papel para receituário. Não há burocracia no mundo que explique em 100 dias você não conseguir comprar o papel do receituário para o médico receitar o medicamento para o paciente. Falta insumos básicos como agulhas, então é triste", citou, lembrando também da promessa de isenção do IPVA para motocicletas, ainda não cumprida.

"Quando a gente vota em alguém novo, diferente, é para tentar ver ele fazer diferente e não simplesmente ficar colocando toda a culpa na gestão anterior", concluiu.





100 dias na visão sociedade

"100 dias de descaso com servidores", assim define a gestão Evandro até aqui o presidente do Sindifort, Eriston Ferreira. Em meio à longa negociação para reajuste salarial dos servidores, os sindicalistas não têm ficado satisfeitos com as propostas feitas até aqui pela Prefeitura.

"O discurso eleitoral de valorização dos servidores se perdeu muito rápido após assumir a Prefeitura. Medidas populistas de revogar a Taxa do Lixo na primeira semana e reforma administrativa em fevereiro, tiveram prioridade e dedicação do prefeito em detrimento de garantir minimamente uma reposição salarial que garanta aos servidores não sofrer com as altas perdas inflacionárias", criticou, afirmando que a postura do prefeito ante essa pauta não difere muito da postura dos seus antecessores.

Para Edmar Fernandes, presidente do Sindicato dos Médicos do Ceará, houve uma ampliação no diálogo com a Secretaria de Saúde. Ele destaca o contato direto da entidade com a secretária Socorro Martins.

O médico destaca, porém, que há urgências a serem enfrentadas, como atrasos salariais que perduram desde a administração anterior. Ele cita a necessidade de uma melhor alocação de recursos para a Saúde, a convocação dos aprovados no concurso da Fagifor e a valorização dos profissionais, especialmente diante de uma negociação salarial que não atendeu plenamente às expectativas.

"A falta de medicamentos e insumos básicos nos postos compromete a qualidade da assistência e sobrecarrega os profissionais, tornando urgente uma solução por parte da gestão municipal", completa.

Em nota ao O POVO, o Movimento Igreja em Saída afirma que a presença do gestor, especialmente na periferia, ajuda o novo prefeito da cidade.

"As andanças do prefeito fazem bem a ele a população. Então, estão abertas as possibilidades para um mandato que estreite laços com as periferias de nossa cidade. Há com os pobres de nossa cidade uma dívida imensa que precisa ser resgatada. O prefeito tem emitido bons sinais. É preciso mais", afirma o coordenador do movimento, Vicente Flávio Belém Pinho.

O Cearah Periferia, instituição que milita na causa da moradia, aponta que tem havido empenho por parte de Evandro e Gabriella para "garantir a continuidade dos projetos habitacionais"

"Seguiremos parceiros para garantir uma política habitacional efetiva para os mais vulneráveis, principalmente colaborando para a reforma do Plano Diretor, a preservação das áreas verdes, bem como dos projetos de melhorias habitacionais e de regularização fundiária", afirmou a socióloga Olinda Marques, diretora-geral da ONG.

Presidente do Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB-CE), Jefferson John, considera ainda muito incipiente fazer uma avaliação dos 100 primeiros dias, principalmente no campo da arquitetura e urbanismo.

O Plano Diretor é apontado pelo IAB-CE como uma questão urgente e de curto prazo, já se arrastando pelo menos há três gestões municipais. "Consideramos urgente que a gestão municipal conduza o processo de revisão do Plano Diretor de forma diferente das gestões anteriores, estabelecendo um diálogo efetivo com a sociedade civil, convidando entidades especializadas em Arquitetura e Urbanismo, e permitindo que os diversos segmentos da sociedade opinem e construam coletivamente, conforme prevê a legislação brasileira", explica.

A entidade cobra ainda uma resposta clara do poder público sobre o papel do planejamento estratégico Fortaleza 2040 nesse processo. "A revisão do plano diretor vai incorporar os conceitos do Plano 2040 para os próximos 10 anos na legislação de Fortaleza?", questinou.





O que a gestão apontou como destaque nos 100 dias

Meio Ambiente e Limpeza Urbana

Distribuição de mais de 11 mil mudas

Veto à redução de áreas verdes

Regovação da Taxa do Lixo

Limpeza emergencial de canais, lagoas e manciais

Pavimentação de vias

Educação

Reajuste de 6,27% aos professores da rede pública municipal

Quitação de dívida com terceirizados

Recursos emergenciais para início do ano letivo

Saúde

Contratação de pessoal

Ampliação de exames

Normalização de estoque

Ajustes de entrega com fornecedores de medicamentos

Segurança Pública

Articulação para instalação de sistema de reconhecimento facial no Presidente Vargas

Convocação de 254 guardas municipais

Cultura

Descentralização das ações, desde o pré-Carnaval até as já anunciadas atrações dos 299 anos de Fortaleza

Finanças

Cobrança do IPTU 2025 sem aumento ou reajuste nas alíquotas

Impacto positivo de quase R$ 1 bilhão na economia da cidade a partir dos investimentos em eventos como o Carnaval

Parceria com

Estado e União

Ampliação dos repasses ao Instituto José Frota (IJF)

Novas ambulâncias para o Samu

Reajuste do piso dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e dos Agentes Comunitários de Endemias (ACE)