Campo Popular será lançado neste sábado com candidatura de Antônio Carlos

Foto: Reprodução/Redes Sociais/Missias Dias PETISTAS vão formar novo bloco dentro do partido

O novo bloco petista, Campo Popular, será lançado oficialmente no próximo sábado, 12, e no evento também será confirmado Antônio Carlos como candidato a presidente do diretório municipal do PT em Fortaleza.

O vereador Aglaylson, membro do Campo, afirmou que o bloco é composto por vários parlamentares e também por movimentos sociais, criado para alinhar a militância com as gestões petistas a nível nacional, estadual e municipal.

"Sábado que vem nós vamos lançar o Campo Popular, oficialmente composto por vários parlamentares e também por movimentos sociais. Então é uma grande frente que possa dialogar com a base partidária, mas além do partido. A gente entende que, nesse momento, é importante que a gente esteja alinhado com os movimentos sociais para fortalecer o debate interno, mas também pra fortalecer o Governo Lula, Governo Elmano e Governo Evandro", disse nesta terça-feira, 8, ao O POVO.

O parlamentar minimizou possíveis atritos internos causados pelo Processo de Eleição Direta (PED), em que são eleitos os dirigentes e presidentes das instâncias do PT, e argumentou que o debate está enraizado no partido.

"Isso é muito saudável, isso é o que mantém o partido vivo, é justamente a pluralidade, o debate interno que faz com que o nosso partido seja um partido forte e que esteja enraizado nas suas bases", declarou.

Em busca de unidade nas escolhas dos presidentes dos diretórios do Ceará e de Fortaleza, Aglaylson afirmou que o Campo Popular buscou outros grupos, inclusive o liderado pela deputada federal Luizianne Lins, que lançou suas candidaturas próprias, para unificar o PT.

"Nós estamos dialogando também com outros campos políticos, tivemos um diálogo preliminar com a CNB (Construindo Um Novo Brasil) e vamos ter um diálogo também com o Campo de Esquerda para poder construir uma grande unidade capaz de unificar o partido para dar respostas a esses desafios", completou.