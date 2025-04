Evandro anuncia substituto de Baquit na Regional 4

Foto: Aurélio Alves / O POVO Washington foi escolhido e anunciado por Evandro Leitão para comandar a Regional 4 de Fortaleza.

A Secretaria Regional 4 de Fortaleza já tem um novo nome definido para o comando. O secretário da pasta será Washington Araruna. O anúncio foi feito, em primeira mão, ao O POVO, durante entrevista com o prefeito Evandro Leitão (PT), no Paço Municipal, ontem.

Araruna é administrador de empresas com mais de 25 anos de experiência em gestão corporativa e relações institucionais e internacionais. Ele substitui o ex-secretário da Regional, o deputado estadual Osmar Baquit (PSB), que foi designado para a Coordenadoria Especial de Apoio à Governança das Regionais, órgão recém-criado e vinculado a Secretaria de Governo (Segov).



Ao final de entrevista sobre os primeiros 100 dias de gestão, Evandro revelou o nome do novo secretário, que aguardava do lado de fora do gabinete do prefeito. Araruna entrou no gabinete, cumprimentou a imprensa e foi anunciado como titular da pasta.

Antes, a vaga era ocupa por Baquit. O então deputado contou que teve duas horas para decidir se assumiria o posto à época. Baquit já havia antecipado que pretendia deixar a pasta até 2026, quando pretende disputar novo mandato na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece).

Posteriormente, em publicação nas redes sociais, o prefeito cumprimentou o novo integrante da gestão. "Reunião com o novo secretário Washington Araruna (...) Desejo sucesso e bom trabalho ao secretário nesta missão", escreveu Evandro na postagem.

Vaga interessava ao PDT

Desde que a vaga foi aberta, havia indefinição sobre quem ocuparia o espaço. A vaga despertou interesse na bancada do PDT, a maior da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) com oito vereadores. Desse total, apenas um, o vereador PPCell, faz oposição aberta a Evandro.



Em março, Evandro se reuniu com vereadores e líderes pedetistas no Paço, juntamente do presidente nacional interino da sigla, o deputado federal André Figueiredo. Na ocasião, foi levada a Evandro a possibilidade de contemplar mais o partido e, dentre as oportunidades, a de indicar um vereador a algum cargo, abrindo espaço para o suplente Raimundo Filho (PDT) na Câmara.

Parte da sigla via a brecha da Regional 4 como uma oportunidade para essa contemplação. Um dos cotados era o vereador Dr. Luciano Girão. Atualmente 2° vice-presidente da Mesa Diretora, ele disse ao O POVO que justamente pelo fato do partido ter a maior bancada, é normal que procurassem mais espaços. Também se disse à disposição para ocupar o posto, mesmo citando outros correligionários.

Outros parlamentares manifestaram preferência pela manutenção do secretário em exercício, Caue Fonteles. Ele foi nomeado inicialmente para chefiar o gabinete da pasta e assumiu após a saída de Baquit. Dentre os que enxergam com bons olhos a permanência de Caue, estavam os vereadores Benigno Júnior (Republicanos) e Germano He-Man (PMN), com atuação nos bairros da Regional IV.