Evandro quer consenso na eleição do PT

Foto: Reprodução/Instagram/José Guimarães Prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão, ao lado do líder do governo Lula na Câmara, deputado federal José Guimarães (PT).

O prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), falou sobre o processo eleitoral interno do partido, marcado para o início de julho deste ano. Ele confirmou que estará junto com o deputado federal e líder do governo Lula na Câmara, José Guimarães (PT), e quer construir uma candidatura de consenso no PT Ceará.

"Estava viajando quando recebi o convite para participar do evento do deputado Guimarães e não pude ir. Disse que ele contasse comigo, que nós estaríamos juntos para construir um candidato de consenso. O deputado Guimarães tem sido uma pessoa que, ao longo dos anos, é extremamente decente, justa, um parceiro do governo do Estado, uma referência dentro do partido e pela qual temos respeito", disse Evandro durante entrevista ao O POVO no Paço Municipal, nesta quarta-feira, 9.

Evandro confirmou fala proferida anteriormente por Guimarães de que o prefeito o apoiaria numa eventual disputa interna que se desenha no PT. Guimarães lidera a corrente intitulada Campo Democrático, hegemônica no PT Ceará. O Campo de Esquerda, ala ligada a deputada federal Luizianne Lins lançou um nome para a disputa. Há ainda o Campo Popular, que se diz ligado ao governador Elmano de Freitas e ao ministro Camilo Santana, embora nenhum dos dois fará parte do grupo. A ala vai lançar candidato.

Embora tenha confirmado o apoio ao deputado, Evandro reforçou que a definição deve se dar a partir de uma construção com outros atores partidários. "Política não se faz com imposição. A construção passa pelas figuras exponenciais do partido, o governador Elmano e o ministro Camilo (Educação). Fui claro com ele (Guimarães), gosto dele, acho que os pleitos e os desejos nos espaços políticos são legítimos, mas isso é uma construção. E ele entende da mesma forma", destacou.

Evandro disse ainda que não faz parte de correntes políticas, mas de uma legenda e defendeu a unidade. "Não faço parte de correntes políticas, faço parte de um partido, onde o partido é construído em coletivo, para que a gente possa estar disputando campanhas com adversários. Dentro do PT não somos adversários, somos correligionários que em determinados momentos pensamos de modo diferente".

Sobre a eleição para a Executiva municipal, o petista reconheceu que está de olho nas articulações para candidaturas internas no PT Fortaleza. "Óbvio que tenho todo o interesse. Acho legítimo que as pessoas estejam se lançando. Na política tem que estar ocupando espaços, mas, repito isso, tudo são construções. Para que o melhor nome e que tenha a representatividade maior dentro do partido possa ser o escolhido".

Evandro indicou que, caso o consenso entre alas não seja possível, a democracia interna prevalecerá. "Se por ventura não chegarmos a um consenso, que é isso que desejo, o consenso tanto na executiva municipal quanto na estadual. Mas se não chegarmos, aí a democracia me diz o quê? Vai para o voto. Quem tiver mais voto será escolhido. No que depender da minha energia vou sempre procurar o consenso. Não faço política com vaidades e desejos particulares", conclui o prefeito.