André Fernandes retoma articulações políticas e se reúne com deputados do PDT

Foto: Reprodução/Instagram PEDETISTAS e André Fernandes estiveram juntos em Brasília

Um encontro em Brasília fortaleceu a união existente entre membros da oposição no Ceará. Nesta quarta-feira, 9, três deputados estaduais do PDT, Queiroz Filho, Antônio Henrique e Lucinildo Frota, tiveram diversos encontros na capital federal.

Um deles, talvez o principal, foi com o deputado federal André Fernandes (PL), que foi apoiado pelos pedetistas no segundo turno das eleições municipais de Fortaleza, em outubro de 2024. O encontro se deu para fortalecer a união da oposição, alinhando forças para uma possível parceria que se encaminha para as eleições de 2026.

Fernandes, nome forte do PL no Ceará, não terá a idade mínima para concorrer a governador e nem a senador, devendo focar no apoio à candidatura do pai, deputado estadual Alcides Fernandes (PL), que teve lançada a pré-candidatura ao Senado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), na última semana.

A indicação fez com que houvesse uma maior chance de alinhamento da oposição, com a possibilidade de o PL apoiar um nome de outra sigla para a disputa pelo cargo de governador. Nomes como Roberto Claudio (PDT), Moses Rodrigues (União Brasil), Glêdson Bezerra (Podemos) e Ciro Gomes (PDT) foram discutidos como possibilidade de serem candidatos.

Parlamentares de oposição já estiveram reunidos mais de uma vez em Fortaleza, principalmente na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), mas a ausência de André Fernandes foi sentida nas vezes anteriores.

Ainda sobre o PL, os deputados pedetistas estiveram também com o deputado federal Dr. Jaziel (PL).

Os parlamentares oposicionistas tiveram encontros ainda com os deputados federais Moses Rodrigues, Dayany Bittencourt e Danilo Forte, todos do União Brasil. Ouviram dos colegas que a federação entre o partido e o PP está bem encaminhada.

Liderança do bloco oposicionista do PDT no Estado, o ex-prefeito Roberto Claudio foi convidado pelo PP e pelo União Brasil para ingressar na sigla. RC não nega que pode ser novamente candidato a governador. Em 2020, ele concorreu ao cargo, mas terminou a eleição em 3º lugar, atrás de Capitão Wagner (União) e de Elmano de Freitas (PT), que venceu em primeiro turno.

Caso RC resolva migrar para um dos partidos, é natural que o bloco de deputados aliados a ele siga o mesmo caminho, mas isso só aconteceria mais próximo das eleições, com a abertura do período de janela partidária.

Fernandes e RC estão mantendo contato e diálogo constantemente e, dentro do entorno de Fernandes, já se admite mais abertamente a possibilidade do apoio ao ex-prefeito. André e Alcides Fernandes veem o ex-prefeito como um quadro "excelente", sem resistência a uma possível candidatura.

O deputado federal seria grato ao movimento de apoio que RC fez na eleição para prefeito, entendendo como uma aposta arriscada e saindo da "zona de conforto" do pedetista que entrou de cabeça na campanha, mesmo com atritos antigos entre os dois políticos de alas ideológicas diferentes.

O grupo do PDT esteve ainda com o deputado estadual Fernando Santana (PT), hoje secretário de Recursos Hídricos do Ceará, e com o presidente interino do PDT, o deputado federal cearense André Figueiredo.