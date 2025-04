Idilvan diz que está "jogando para o próximo ano" decisão de deixar PDT

Foto: FÁBIO LIMA FORTALEZA-CE, BRASIL, 10.04.2025: Dilvan Alencar, secretário da Educação de Fortaleza na rádio OPOVO CBN. (Foto: Fabio Lima/ OPOVO)

O secretário da Educação de Fortaleza, Idilvan Alencar (PDT), disse nesta quinta-feira, 10, que está “jogando para o próximo ano” a decisão de deixar o PDT, mas garantiu não se filiar a uma sigla que abrace a direita.

A entrevista ocorreu após sua participação no programa O POVO no Rádio, da rádio O POVO CBN, quando ele foi questionado sobre a permanência na sigla. “Eu, na verdade, eu estou abraçando com muita Fortaleza essa nova missão, com muita ênfase, com muita dedicação e essas decisões eu estou jogando para o próximo ano”, disse o secretário.

Ele continua: “Mas eu não ficarei em nenhum partido que esteja de braço dado com a direita, isso aí eu estou fora. Eu já disse até ao presidente do PDT, eu não ficarei em nenhum partido que abrace pauta de direita porque eu não sou de direita, eu não admito que o partido estar abraçado com a direita”.

“Eu só irei para um partido que seja de esquerda. Se tiver alguém da direita no partido, não sei o que, que se abraçou com um candidato à Presidência da direita, eu estou fora desse partido, não fico”, reforçou o secretário da gestão de Evandro Leitão (PT).

Líderes políticos do PDT, em Fortaleza, tiveram uma aproximação com candidatos da direita na corrida pela Prefeitura de Fortaleza. Um exemplo foi o ex-prefeito da Capital, Roberto Cláudio (PDT), que assumiu publicamente o apoio ao então candidato André Fernandes (PL).

Em meio a aproximações com alas da direita na Capital, o PDT enfrentou também uma saída massiva de parlamentares no Ceará, que passaram a se filiar ao Partido Socialista Brasileiro (PSB), vinculado ao ex-governador do Ceará e senador, Cid Gomes.

Em fevereiro deste ano, nove deputados, puxados pelo presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece), Romeu Aldigueri (PSB), deixaram o PDT após ganharem na Justiça o direito de deixar a sigla sem perder o mandato.

Planos para 2026

O atual titular da Educação de Fortaleza tem planos para buscar mais um mandato na Câmara dos Deputados. “Estou indo para a reeleição no próximo ano como deputado federal e atrás do meu terceiro mandato”, afirmou o secretário.



Escolhido por Evandro Leitão (PT) para assumir a pasta da Educação, o deputado federal já foi secretário executivo da Secretaria da Educação do Ceará (Seduc) de 2007 a 2014, no gestão do então governador Cid Gomes (PSB), além de titular de 2016 a 2018 no governo de Camilo Santana (PT). Ele foi também presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) entre 2015 e 2016.