Medalha Iracema homenageia Ivens Dias Branco Júnior, Dora Andrade e Padre Rino

Foto: JoaoFilho Tavares TRÊS personalidades foram homenageadas na 8ª edição da entrega da Medalha Iracema

Iniciando as celebrações do aniversário de 299 anos de Fortaleza, a Prefeitura entregou a maior honraria do Executivo municipal a três personalidades. O empresário Ivens Dias Branco Júnior, a coreógrafa Dora Andrade e o padre e médico Ottorino Bonvini, conhecido como Padre Rino, foram agraciados com a Medalha Iracema na noite desta sexta-feira, 11, em solenidade realizada no Teatro São José.

A 8ª edição da entrega maior comenda da capital cearense reconhece pessoas que contribuem para o desenvolvimento da Cidade. "Essas três personalidades representam, cada uma à sua maneira, e com suas trajetórias, o que há de mais nobre no espírito fortalezense: a capacidade de gerar oportunidades, de cuidar dos outros e de transformar realidades", discursou o prefeito Evandro Leitão (PT).

Em entrevista coletiva antes da solenidade iniciar, o CEO da M. Dias Branco, Ivens Dias Branco Júnior, externou a honra de receber Medalha Iracema.

"Representa o reconhecimento da nossa dedicação, do nosso trabalho. Eu diria que é a generosidade desse povo cearense, desse povo fortalezense que tão bem acolheu a nossa família, porque o meu avô foi um imigrante português que chegou aqui no início do século passado e foi muito bem recebido. Meu pai, muito embora sendo cearense, mas é do Interior do Estado. Acredito que tudo isso é uma somatória dos esforços, e que o povo percebe a nossa seriedade, a nossa dedicação ao trabalho", disse empresário.

Dora Andrade, bailarina, coreógrafa e fundadora da Escola de Dança e Integração Social para Crianças e Adolescentes (Edisca), dedicou a honraria às pessoas que ajudaram-na a construir esse legado.

"Através do trabalho da Edisca, já ocorreram ao longo desses mais de 30 anos, alguns reconhecimentos, mas é impressionante quando esse reconhecimento vem do nosso quintal, sabe? Vem da nossa terra. Ele tem uma dimensão muito maior. Hoje eu me sinto muito feliz, muito honrada e aproveito esse espaço que me está sendo dado para compartilhar essa honraria com todos os que fizeram a Edisca ao meu lado".

Missionário comboniano, médico e psiquiatra, Padre Rino afirmou que a Medalha Iracema é a oportunidade para que o Movimento Saúde Mental (MSM), fundado por ele no bairro Bom Jardim, possa expressar gratidão a Fortaleza. O MSM idealizou a Abordagem Sistêmica Comunitária (ASC), reconhecida como inovação em saúde mental pela Mental Health Innovation Network (MHIN), vinculada à Organização Mundial da Saúde (OMS).

"Nós estamos aqui para dizer que, no Bom Jardim, não existem só problemas, exclusão, violência e dificuldades. Existem também pessoas inteligentes, de boa vontade, que elaboraram uma metodologia socioterapêutica de múltiplo impacto, a Abordagem Sistêmica Comunitária, que acolhe, escuta, cuida das pessoas, ajuda-as a transformar o sofrimento psíquico, a doença mental em uma oportunidade de crescimento e de evolução biopsicossocioespiritual", disse.

Presente na solenidade, o diretor de Estratégia Digital do O POVO, André Filipe Dummar, mencionou que "o momento de parada para refletir pessoas que transformaram a sociedade é um elemento necessário para honrar a história".

"Momentos como esses são simbólicos, necessários e precisam ter o senso de pertencimento histórico. Essa nossa presença é honrar todo esse processo naquela que é a condecoração mais importante do Município, que a gente vai trabalhar sempre para dar voz e vez a essas diferentes personalidades que hoje são homenageadas".